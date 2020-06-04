Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13
Брянская полиция поймала контрабандистов белорусских сигарет Общество, 17:56 Промоутер заявил о готовности России принять две гонки «Формулы-1» за год Спорт, 17:52 Власти Кузбасса разрешили открыть торговые центры и фитнес-клубы Общество, 17:47 Российская конькобежка впервые получила приз за лучшее достижение сезона Спорт, 17:42 Потанин после утечки топлива в Норильске за день потерял $1,4 млрд Деньги, 17:38 В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Политика, 17:36 Акции АФК «Системы» выросли на 7,7% из-за возможной продажи доли в Ozon Quote, 17:31 Шадаев заявил о готовности портала госуслуг к голосованию по Конституции Технологии и медиа, 17:29 Киевский суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос Политика, 17:20 Все в сад: почему бизнес по уходу за детьми сейчас на подъеме Pro, 17:08 Генпрокуратура попросила у Британии выдать экс-партнера банкира Мотылева Общество, 17:04 Почему рабочие профессии будут востребованы в будущем Экономика образования, 17:00  Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon Бизнес, 17:00 Создатель биткоина может быть связан с Россией Крипто, 16:58
Поправки в Конституцию ,  
0 

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Из пяти заявленных ранее регионов только два — Москва и Нижегородская область — получили право проводить электронное дистанционное голосование. Остальные регионы ЦИК счел недостаточно подготовленными
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В четверг, 4 июня Центризбирком в ходе заседания утвердил список субъектов, жители которых смогут принять участие в электронном дистанционном голосовании. В список попали Москва и Нижегородская область. Кроме них в предварительном списке были Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев ранее заявил, что по каждому из регионов члены комиссии будут голосовать отдельно, разрешение решили дать тем регионам, которые соберут более половины голосов членов ЦИК (всего их 13).

За Москву проголосовали 12 членов ЦИК, против — один, за Нижегородскую область — десять, один против и двое воздержались. Против Санкт-Петербурга высказались пятеро членов ЦИК, шестеро воздержались, против Красноярского края — трое, шестеро воздержались. По поводу Карелии мнения разделились, так как шестеро членов ЦИК проголосовали «за», один — «против», шестеро воздержались. В итоге комиссия приняла решение не включать ее в список.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. Ранее петербургские власти заявляли, что не видят препятствий для внедрения в городе системы электронного голосования. Также о такой возможности сообщали и в Екатеринбурге.

При этом Памфилова заявляла, что ЦИК не позволит голосовать по почте в ходе общероссийского голосования. «Мы на общероссийском голосовании забраковали для себя голосование по почте, — говорила она. — Для нас это анахронизм, вчерашний день, учитывая нашу технологию «мобильного избирателя».

В понедельник, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование должно состояться 1 июля. После этого ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что поучаствовать в общероссийском голосовании готовы 67% россиян, из них 61% собирается поддержать изменения в Конституцию.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: голосование, ЦИК, Нижегородская область, Карелия, Красноярский край, Петербург ..., Москва
Материалы по теме
ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах
Политика
ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию
Политика
Глава ЦИК допустила дистанционное голосование за пределами Москвы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter