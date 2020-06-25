В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

Член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин сообщил, что причиной сбоя стала пиковая нагрузка на сайт для голосования

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по поправкам в Конституцию, произошел кратковременный сбой, вызванный одновременным подключением большого числа пользователей. Об этом заявил «РИА Новости» член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин.

«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области (ДЭГ доступно только в этих регионах. — РБК) сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал Лопатин.

Он также отметил, что сейчас работа сайта полностью восстановлена.

Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и продлится до 20:00 мск 30 июня. В преддверии начала голосования ЦИК сообщила, что для участия в ДЭГ включено в списки более 1,05 млн жителей Москвы и свыше 139,5 тыс. нижегородцев.