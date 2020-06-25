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Поправки в Конституцию ,  
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В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

Член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин сообщил, что причиной сбоя стала пиковая нагрузка на сайт для голосования
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В работе сайта, на котором проходит дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по поправкам в Конституцию, произошел кратковременный сбой, вызванный одновременным подключением большого числа пользователей. Об этом заявил «РИА Новости» член Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Антон Лопатин.

«Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области (ДЭГ доступно только в этих регионах. — РБК) сразу пошли голосовать. Как куратор Нижнего Новгорода, знаю, что нижегородцы активно принимают участие в дистанционном электронном голосовании», — сказал Лопатин.

Он также отметил, что сейчас работа сайта полностью восстановлена.

Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию
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Дмитрий Медведев

Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и продлится до 20:00 мск 30 июня. В преддверии начала голосования ЦИК сообщила, что для участия в ДЭГ включено в списки более 1,05 млн жителей Москвы и свыше 139,5 тыс. нижегородцев.

Очное голосование по поправкам также стартовало 25 июня и продлится вплоть до вечера 1 июля.

В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Одна из поправок, которые вступят в силу, если за них выступят более половины принявших участие в голосовании, предусматривает обнуление президентских сроков действующего президента. Изначально голосование по поправкам в Конституцию было намечено на 22 апреля. Позже его перенесли из-за эпидемии коронавируса на 1 июля. Этот день будет выходным.

Автор: Евгений Калюков
Теги: поправки в Конституцию, электронное голосование
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