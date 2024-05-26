Сооснователь Human Rights Watch сменил позицию по геноциду в секторе Газа

Сооснователь Human Rights Watch Найер обвинил Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа. Он заявил, что поменял позицию из-за того, что Тель-Авиа препятствует поставкам гумпомощи через Рафах

Арье Найер (Фото: Alberto Cristofari / Contrasto / Reuters)

Сооснователь международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Арье Найер сменил позицию и обвинил Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Найер рассказал, что, когда ЮАР в минувшем декабре подала иск в Международный суд ООН, обвинив Израиль в геноциде, он не поддержал аргументы обвинения. На тот момент он считал, что Тель-Авив имеет право на ответные меры в отношении палестинской исламистской группировки ХАМАС, которая напала на южные регионы Израиля 7 октября прошлого года. По словам Найера, его беспокоило, что израильские военные использовали очень мощное оружие, например, бомбы весом 2 тыс. фунтов (907 кг).

«Моя позиция изменилась, потому что Израиль препятствовал поставкам гуманитарной помощи в Газу. Основными жертвами этого стали не боевики ХАМАС, а дети», — сказал он (цитата по ТАСС).

Найер добавил, что объемы продовольствия, воды и топлива, которые Израиль пропускает в палестинский анклав, «недостаточны для 2 млн жителей».

Арье Найер родился в 1937 году в еврейской семье. В 1978 году он был одним из сооснователей организации Helsinki Watch, которая позднее стала называться Human Rights Watch. В 1981-1993 годах был исполнительным директором организации. HRW регулярно публикует материалы о расследовании боевых действий в секторе Газа. Например, в минувшем октябре организация сообщила, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстрелах Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.

Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию в ответ на нападение ХАМАС. По подсчетам израильской стороны, в ходе атаки в Израиле были убиты более 1,2 тыс. человек, боевики захватили более 250 заложников. По данным Минздрава Палестины, подконтрольного ХАМАС, в секторе Газа за время войны погибли более 40 тыс. человек.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. 26 января 2024 года Международный суд в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить действия, которые могут нарушить конвенцию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде в Газе после вердикта суда, заявив, что Израиль имеет базовое право на самооборону.

В начале мая Тель-Авив расширил зону военной операции до города Рафах на юге сектора Газа. Через КПП Рафах эвакуировались мирные жители и доставлялась гуманитарная помощь. Этот шаг раскритиковали ряд стран, в том числе США. Вашингтон в марте решил построить временный порт для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и призвал Тель-Авив увеличить поставки.

20 мая прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что запросил ордера на арест как лидеров ХАМАС, так и руководства Израиля по обвинениям в преступлениях против человечности. Так, затребованы ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта по обвинениям в использовании «истребления и голода как метода ведения войны, в том числе в отказе в поставках гуманитарной помощи, умышленном нападении на гражданское население».

МУС потребовал прекращения военной операции Израиля в секторе Газа, а также постановил, что Тель-Авив обязан обеспечить сохранность любых доказательств предполагаемого геноцида в регионе и допустить туда следователей, уполномоченных международной организацией.

Президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом. В то же время министр обороны Испании Маргарита Роблес поддержала обвинения против Израиля. На фоне конфликта Испания, Норвегия и Ирландия решили признать Палестину государством, решение вступает в силу 28 мая. Израиль отозвал своих послов из этих стран.

Нетаньяху заявлял, что целью операции в секторе Газа является уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников. Позицию прокурора МУС он назвал «абсолютным искажением реальности» и «новым антисемитизмом».