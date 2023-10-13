Human Rights Watch: Израиль применил снаряды с белым фосфором в Газе и Ливане

HRW заявила, что Израиль применил белый фосфор в Газе и Ливане

Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали снаряды с белым фосфором в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября. Посол Израиля в России ранее отрицал применение подобного оружия

Фото: Ahmed Zakot / Keystone Press Agency / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстрелах Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором, говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

«На основании проверенных видеозаписей и показаний очевидцев Human Rights Watch установила, что израильские войска использовали белый фосфор в ходе военных операций в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно», — говорится в сообщении.

Правозащитники уточнили, что снаряды с белым фосфором, в частности, применялись при бомбардировках порта в Газе и над двумя селами возле израильско-ливанской границы.

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательным, они запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года.



Как отмечают в HRW, белый фосфор частно используют в качестве дымовой завесы или оружия. Такие снаряды могут причинить вред гражданскому населению из-за сильных ожогов, которые вызывает вещество, а также иных «затяжных долгосрочных последствий».

Ранее о применении армией Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. «Режим израильской оккупации использует международно запрещенные бомбы из белого фосфора против палестинцев в Аль-Караме на севере сектора Газа», — говорилось в сообщении. К нему прикреплено видео, на котором видны белые дымящиеся снаряды.

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Посол Израиля в России Александр Бен Цви отрицал применение ЦАХАЛ фосфорных бомб. Это неправда. Сегодня, вы знаете, все находится в соцсетях, у каждого свой сотовый телефон, это просто глупости», — сказал дипломат ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Военный конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, продолжается с 7 октября. В тот день ХАМАС начал обстреливать Израиль с территории сектора, а боевики движения зашли в приграничные районы Израиля, захватили несколько пограничных постов и военную базу, а также начали захватывать заложников.

После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и призвал около 300 тыс. резервистов. ЦАХАЛ начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант 10 октября сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.