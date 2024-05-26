Министр обороны Испании назвала происходящее в секторе Газа геноцидом
Конфликт в секторе Газа — это геноцид, заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью телекомпании TVE.
«Признание палестинского государства является обязательством для всего мира, обязательством сосуществования двух государств», — сказала она. Роблес отметила, что существование Палестины не направлено против Израиля и израильтян — людей, которых уважают власти Испании. «Это приверженность прекращению насилия в секторе Газа», — подчеркнула министр.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна признает палестинское государство. Так же высказались власти Норвегии и Ирландии. Другие страны присоединятся к Норвегии, Испании и Ирландии в этом вопросе «в ближайшие недели», предположил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.
Санчес заявил, что решение о признании его страной палестинского государства вступит в силу во вторник, 28 мая.
После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац отозвал израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций из-за решения стран признать палестинское государство. Чуть позже он отозвал посла и из Испании, затем сотрудников трех дипмиссий вызвали в МИД Израиля для беседы с «выговором».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования