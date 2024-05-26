Премьер Грузии обвинил президента в предательстве

Грузинский президент помешала принять законопроект об иноагентах, вызвавший критику правозащитников и Запада. Премьер обвинил ее в государственной измене и рассказал, кто виноват в утрате 20% территорий

Ираклий Кобахидзе (Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС)

Правительство и народ Грузии сохраняют единство и поступают разумно, это позволило сохранить мир на протяжении последних двух лет, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные измены, в том числе предательство президента Грузии Саломе Зурабашвили, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на церемонии, посвященной Дню независимости, передает 1TV.

Он отметил, что за последние 34 года после обретения независимости республика пережила многие испытания: прошли четыре войны, с 2004 по 2012 страна, по его мнению, утратила независимость и стала авторитарной.

«Неопытность общества и предательство политиков стоили нашей стране временной потери 20% территории. С 2012 года и по настоящее время мы пережили многочисленные попытки подорвать суверенитет и независимость Грузии, особенно за последние четыре года», — добавил Кобахидзе.

В середине мая парламент Грузии одобрил законопроект об иностранных агентах, который стал причиной для массовых протестов в Тбилиси и других городах страны, критики со стороны правозащитных организаций и властей западных стран.

Протестующие сравнивали документ с существующим в России законом об иноагентах, который первоначально был направлен против НКО, занимавшихся политической деятельностью и получавших средства из-за границы, но впоследствии в реестр стали добавлять адвокатов, СМИ, журналистов, правозащитников, а для попадания в список было достаточно, чтобы Минюст увидел «поддержку из-за рубежа» или нахождение под «иностранным влиянием».

Президент Грузии наложила на закон вето, однако парламент может его обойти. В грузинском правительстве пообещали преодолеть эту проблему.

США и Евросоюз сообщили о сильной обеспокоенности в связи с законопроектом и пообещали принять меры. Госдепартамент намерен ввести санкции против ответственных за «подрыв демократии». Брюссель подчеркивает, что речь о европейских санкциях пока не идет.