Блинкен объявил о новой политике визовых ограничений в отношении Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новой политике по введению визовых ограничений в отношении Грузии из-за «закона об иноагентах».

«Я объявляю о новой политике визовых ограничений для тех, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии, в том числе в связи с предложенным «Грузинской мечтой» законом об «иностранном влиянии», — написал он в соцсети X.

Глава Госдепартамента отметил, что закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый грузинским парламентом, будет «подавлять свободу объединений и мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым СМИ, работающим над предоставлением гражданам Грузии доступа к высококачественной информации». По его словам, Вашингтон увидел «явные признаки кампании по запугиванию и применению насилия для подавления мирного инакомыслия», что в том числе противоречит стремлениям Тбилиси к евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть признан не имеющим права на получение американских виз в соответствии с этой политикой и лишен права на въезд в Соединенные Штаты. Ближайшие члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты этим ограничениям», — пояснил Блинкен.

Он также объявил о «всестороннем пересмотре» сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. Вашингтон теперь будет принимать во внимание действия Грузии.

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