Боррель призвал к «мягкому языку» в отношении Грузии из-за закона об иноагентах

Боррель призвал к «мягкому языку» и отсутствию санкций для Грузии

Жозеп Боррель (Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Принятие парламентом Грузии законопроекта об иноагентах противоречит европейскому пути, но по отношению к стране следует использовать «мягкий язык», заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит 1tv.

«Нас сильно беспокоит закон об иностранных агентах. Это, конечно, не заставляет Грузию идти по европейскому пути, <...> но мы должны быть очень осторожны, чтобы не задеть национальные чувства [грузин]», — сказал Боррель.

Он призвал использовать «мягкий язык», но в то же время показывать четкую позицию относительно того, что является соответствующим европейским устремлениям, а что — нет.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси уже месяц идут протесты. Протестующие сравнили документ с существующим в России законом об иноагентах.

Закон направлен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Неисполнение «иностранными агентами» требований, установленных законом, чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о намерении преодолеть его.

На Западе закон раскритиковали. Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призвали Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против Грузии — в частности, отменить безвизовый въезд и заморозить средства из фонда ЕС.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что речи о введении санкций из-за принятия закона об иноагентах пока не идет. Он отметил, что Грузия остается государством — кандидатом в ЕС.