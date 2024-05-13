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Политика ,  
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ЕС ответили на вопрос о санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах

Стано: в ЕС пока не думали о санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Евросоюзе пока не рассматривают санкции против Грузии в связи с протестами вокруг закона об иноагентах. Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Речь об этом [санкциях] сейчас не идет. В конце концов Грузия является государством — кандидатом в ЕС», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Он выразил надежду, что «Грузия вернется на путь европейской интеграции».

Ранее четыре депутата Европарламента Тис Ройтен, Мириам Лексман, Виола фон Крамон и Петрас Аустревичус направили коллективное письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, касающееся грузинского законопроекта об иноагентах. В обращении евродепутаты спросили, собирается ли Боррель поднять вопрос о введении санкций в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта».

Может ли закон об иноагентах отложить вступление Грузии в Евросоюз
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Авторы письма также поинтересовались, воздержится ли ЕС от начала переговоров о вступлении Грузии. Республика получила статус кандидата на присоединение к Союзу в декабре 2023 года.

Грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который внесла «Грузинская мечта», обязывает НКО и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящих интересы иностранной силы». Парламент страны принял документ в двух чтениях. В Грузии несколько недель продолжаются акции против законопроекта.

Высокопоставленные европейские политики, в том числе Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, раскритиковали законопроект и поддержали протестующих. «Грузия находится на перепутье. Она должна придерживаться курса на пути в Европу», — подчеркнула председатель ЕК.

Теги
Евросоюз санкции Грузия законопроект иноагенты
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