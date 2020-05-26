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СМИ узнали о расследовании на Украине возможной прослушки Порошенко

Расследование началось после публикации компрометирующих записей, на которых Порошенко якобы обсуждает с Джо Байденом смену правительства Украины и генпрокурора взамен на «сильную мотивацию» в размере $1 млрд
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

Госбюро Украины после публикации «пленок Порошенко и Байдена» начало проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента страны. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы из Единого реестра досудебных расследований сообщила «Украинская правда».

Расследование ведется «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», говорится в выдержке из реестра, фотографию которой опубликовало издание.

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозаписи, на которых разговаривают люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Госдепартамента Джона Керри. На них обсуждается смена правительства Украины и отставка генпрокурора Владимира Шокина в обмен на $1 млрд, сообщил Деркач. По его словам, собеседники также говорили о вопросах наличия коалиции в Раде, отставки кабмина бывшего премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. В одном из разговоров «Порошенко» якобы признался «Байдену», что в парламенте нет никакой коалиции.

Порошенко заявил об операции Кремля при участии офиса Зеленского
Политика
Петр Порошенко

На следующий день после обнародования компромата «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора страны сообщила о возбуждении против Порошенко уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-президент опубликованные аудиозаписи назвал сфабрикованными и заявил, что материал для них мог быть получен из офиса действующего президента Украины Владимира Зеленского в ходе спецоперации Кремля. Зеленский же, в свою очередь, отметил, что в деле должна разбираться прокуратура и «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».

Шокин отправили в отставку в апреле 2016 года. Он в том числе курировал расследование уголовного дела в отношении частной газодобывающей компании Burisma Holdings, в совет директоров которой до 2019 года входил сын Джо Байдена Хантер.

СМИ узнали об уголовном деле против Порошенко после публикации компромата
Политика
Петр Порошенко

Джо Байден же считается главным соперником президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства. Как сообщал адвокат последнего Рудольф Джулиани, у Шокина есть доказательства о причастности Burisma к отмыванию денег. В январе этого года Джулиани говорил, что Шокин планирует обнародовать документы, свидетельствующие об отмывании $3 млн сыном Байдена и дать показания о том, что Порошенко лично просил притормозить расследование против газодобывающей компании.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Петр Порошенко, Украина, прослушка
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