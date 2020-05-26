СМИ узнали о расследовании на Украине возможной прослушки Порошенко

Расследование началось после публикации компрометирующих записей, на которых Порошенко якобы обсуждает с Джо Байденом смену правительства Украины и генпрокурора взамен на «сильную мотивацию» в размере $1 млрд

Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

Госбюро Украины после публикации «пленок Порошенко и Байдена» начало проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента страны. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах и материалы из Единого реестра досудебных расследований сообщила «Украинская правда».

Расследование ведется «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам», говорится в выдержке из реестра, фотографию которой опубликовало издание.

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая опубликовал аудиозаписи, на которых разговаривают люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-главы Госдепартамента Джона Керри. На них обсуждается смена правительства Украины и отставка генпрокурора Владимира Шокина в обмен на $1 млрд, сообщил Деркач. По его словам, собеседники также говорили о вопросах наличия коалиции в Раде, отставки кабмина бывшего премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. В одном из разговоров «Порошенко» якобы признался «Байдену», что в парламенте нет никакой коалиции.

На следующий день после обнародования компромата «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора страны сообщила о возбуждении против Порошенко уголовного дела о госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-президент опубликованные аудиозаписи назвал сфабрикованными и заявил, что материал для них мог быть получен из офиса действующего президента Украины Владимира Зеленского в ходе спецоперации Кремля. Зеленский же, в свою очередь, отметил, что в деле должна разбираться прокуратура и «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».