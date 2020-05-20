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Порошенко заявил об операции Кремля при участии офиса Зеленского

По его словам, записи, на которых он якобы обсуждает с Байденом смену правительства Украины и генпрокурора в обмен на $1 млрд, сфабрикованы, а материал для них мог быть получен из офиса Зеленского в ходе спецоперации Кремля
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиозаписи якобы его разговоров с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом сфабрикованы, а расследование, начатое после их публикации офисом генерального прокурора, является частью спецоперации Кремля против Украины.

«Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за [противотанковые комплексы] Javelin, и за санкции, в том числе за «Северный поток-2», и другие дружественные примеры солидарности с Украиной. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемых результатов выборов означает существенно ослабить Украину в противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются», — заявил Порошенко (цитата по «Левому берегу»).

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи, на которых несколько человек обсуждают отставку бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. На них слышны голоса, похожие на голоса Порошенко, Байдена и экс-главы Госдепа Джона Керри.

«В случае если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — говорит «Байден» на записи, датированной мартом 2016 года. На это его собеседник с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил, что это «чрезвычайно сильная мотивация». В апреле того же года Шокина отправили в отставку.

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Петр Порошенко

По словам Порошенко, аудиозаписи, представленные Деркачом, сфабрикованы. «Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперацию против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию», — заявил экс-президент.

Шокин, будучи генпрокурором Украины, курировал расследование уголовного дела в отношении частной газодобывающей компании Burisma Holdings, в совет директоров которой до 2019 года входил сын Джозефа Байдена Хантер.

Джозеф Байден при этом считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства. Как сообщал адвокат последнего Рудольф Джулиани, у Шокина есть доказательства того, что Burisma причастна к отмыванию денег. В частности, в январе Джулиани сообщил, что бывший генпрокурор Украины планирует обнародовать документы, свидетельствующие об отмывании $3 млн сыном Байдена, а также дать показания, что Порошенко лично просил притормозить расследование против Burisma.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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