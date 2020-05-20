Зеленский назвал возможной госизменой переговоры Порошенко и Байдена
Заниматься записями с переговорами, которые, как утверждается, вели бывший президент Украины Петр Порошенко и представители администрации США, будет прокуратура, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине со дня его инаугурации.
«Про Порошенко и Байдена — прокомментирую. Заниматься этим будет прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена, как это квалифицировать — вопрос к правоохранительным органам», — сказал Зеленский.
Мероприятие транслировалось на официальной странице офиса Зеленского в Facebook.
Украинский лидер выразил мнение, что «представителей прошлой власти впереди ждет много разных приключений и приговоров».