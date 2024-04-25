Фирма фигуранта дела замминистра резко нарастила прибыль в последние годы

Фирма фигуранта дела замминистра обороны увеличила прибыль почти в четыре раза

По делу арестованного замминистра обороны проходит бизнесмен, которого считают соучастником коррупционных схем основного фигуранта. Чистая прибыль его компании, получающей заказы Минобороны, в последние годы росла в разы

Подрядчик Минобороны «Олимпситистрой», принадлежащий третьему фигуранту по делу замминистра обороны Александру Фомину, в последние годы резко нарастил прибыль. Это следует из сведений системы «Спарк», с которыми ознакомился РБК. Первым на такую динамику в отчетности обратил внимание ТАСС.

В 2019 году чистая прибыль компании составила 208,7 млн руб., затем стала быстро расти. В последующие годы она достигла 534 млн руб. (2020), 1,62 млрд руб. (2021), 2,83 млрд руб. (2022) и, наконец, 10,8 млрд руб. (2023) — почти в четыре раза больше, чем в предыдущем.

Компания «Олимпситистрой», по словам одного из собеседников РБК, является подрядчиком публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК ВСК). Александр Фомин в СПАРК указан как совладелец компании с 2014 года. Дочерняя организация Минобороны ФГУП «Главное управление специального строительства» является основным контрагентом «Олимпситистроя». С главой ППК ВСК Андреем Белковым также проводятся следственные действия, рассказали источники РБК.

«Олимпситистрой» фигурирует в деле замминистра обороны Тимура Иванова. Его арестовали в среду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Приказом министра Сергея Шойгу Иванов был отстранен от занимаемой должности.

Как выяснил ТАСС, суд арестовал «все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных».

Фомин способствовал получению замминистром взятки, подозревает СК.

Другим подозреваемым по этой статье стал Сергей Бородин, которого также поместили под стражу. Как полагают в СК, он поддерживал дружеские связи с Ивановым и вместе с ним «вступил в преступный сговор с третьими лицами» для получения взяток.

Иванов в суде заявил о своей невиновности. Его адвокат Мурад Мусаев рассказал, что, по версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат добавил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».