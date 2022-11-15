Фигуранта дела о хищении земель Минобороны отпустили под домашний арест

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 10:24
За шесть дней пользователи вывели с Binance биткоины на $1,35 млрд Крипто, 10:20
Россиянам рекомендовали не посещать ОАЭ без обратного билета Политика, 10:13
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья Pro, 10:12
SOC-Форум 2022 – кибербезопасность в новых реалиях Пресс - Центр, 10:10
Рогов сообщил о пострадавшем после взрыва у жилого дома в Мелитополе Политика, 10:02
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 10:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Успех «Спартака» и фиаско вице-чемпионов. Открытия осеннего сезона в РПЛ Спорт, 10:00
Модельер Ральф Лорен: «Я готовился к величию c ранних лет» Pro, 09:52
В Японии назвали важной передачу Sodeco доли в «Сахалине-1» Бизнес, 09:51
Китай выступил против исключения России из G20 Политика, 09:47
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:38
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 Политика, 09:37
Президент Индонезии на саммите G20 призвал «закончить войну» Политика, 09:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Фигуранта дела о хищении земель Минобороны отпустили под домашний арест

«Ъ»: фигуранта дела о хищении земель полигона «Алабино» отпустили под домашний арест
Отставной полковник Сергей Бородин — один из участников группы, которая, по версии следствия, в течение 11 лет похищала оборонные земли. Бывший военный признал вину и заключил сделку со следствием, и ему смягчили меру пресечения
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Бывшего замглавы департамента расквартирования Минобороны Сергея Бородина, обвиняемого в хищении земель обороны и безопасности в Москве и Подмосковье, освободили из-под стражи, пишет «Коммерсантъ». Полковник в отставке полностью признал вину и заключил сделку со следствием, и ему заменили меру пресечения на домашний арест. По данным издания, 235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Бородина задержали в июне. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как пишет «Коммерсантъ», группа, участником которой были военные и гражданские, включая полковника Бородина, в 2008–2019 годах «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц» Минобороны, администраций муниципальных образований Москвы и области и подразделений других ведомств похитила земли в Новой Москве, Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья. Общая площадь земель составила более 45 га, кадастровая стоимость — 900 млн руб. В их число вошли и те, что раньше относились к полигону «Алабино», где готовят участников парадов на Красной площади, а сейчас еще и будущих участников спецоперации на Украине.

Полковник в рамках досудебного соглашения с Главной военной прокуратурой рассказал о механизме хищения земель и обстоятельствах сговора, указал на соучастников, а также сообщил о других преступлениях, не связанных с делом о хищении земель. После этого было решено отправить его под домашний арест с запретом пользоваться любыми средствами связи. Местонахождением назначили квартиру бывшей жены Бородина (та возражать не стала).

Как отмечает издание, несколько других фигурантов тоже высказали готовность сотрудничать со следствием и им также в ближайшее время смягчат меру пресечения. Помимо Бородина разработчиками аферы главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета считает начальников Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей Минобороны Валерия Майбороду и Азамата Хайруллина. По версии следствия, они вовлекли в схему кадастрового инженера Александра Дзюбу и членов нескольких СНТ, чьи территории находились рядом с воинскими частями. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Хайруллина оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Срок следствия по делу продлен до 18 февраля 2023 года.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны хищение Алабино мошенничество
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Телеканал «Грозный» сообщил о снятии с должности генерала Лапина
Политика
МВД раскрыло подробности похищения $4 млн в аэропорту Домодедово
Общество
СК возбудил новое дело из-за мошенничества при зачислении в «Синергию»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter