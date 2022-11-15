Фигуранта дела о хищении земель Минобороны отпустили под домашний арест

Отставной полковник Сергей Бородин — один из участников группы, которая, по версии следствия, в течение 11 лет похищала оборонные земли. Бывший военный признал вину и заключил сделку со следствием, и ему смягчили меру пресечения

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Бывшего замглавы департамента расквартирования Минобороны Сергея Бородина, обвиняемого в хищении земель обороны и безопасности в Москве и Подмосковье, освободили из-под стражи, пишет «Коммерсантъ». Полковник в отставке полностью признал вину и заключил сделку со следствием, и ему заменили меру пресечения на домашний арест. По данным издания, 235-й гарнизонный военный суд Москвы удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР.

Бородина задержали в июне. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как пишет «Коммерсантъ», группа, участником которой были военные и гражданские, включая полковника Бородина, в 2008–2019 годах «путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц» Минобороны, администраций муниципальных образований Москвы и области и подразделений других ведомств похитила земли в Новой Москве, Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах Подмосковья. Общая площадь земель составила более 45 га, кадастровая стоимость — 900 млн руб. В их число вошли и те, что раньше относились к полигону «Алабино», где готовят участников парадов на Красной площади, а сейчас еще и будущих участников спецоперации на Украине.

Полковник в рамках досудебного соглашения с Главной военной прокуратурой рассказал о механизме хищения земель и обстоятельствах сговора, указал на соучастников, а также сообщил о других преступлениях, не связанных с делом о хищении земель. После этого было решено отправить его под домашний арест с запретом пользоваться любыми средствами связи. Местонахождением назначили квартиру бывшей жены Бородина (та возражать не стала).

Как отмечает издание, несколько других фигурантов тоже высказали готовность сотрудничать со следствием и им также в ближайшее время смягчат меру пресечения. Помимо Бородина разработчиками аферы главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета считает начальников Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей Минобороны Валерия Майбороду и Азамата Хайруллина. По версии следствия, они вовлекли в схему кадастрового инженера Александра Дзюбу и членов нескольких СНТ, чьи территории находились рядом с воинскими частями. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Хайруллина оставили на свободе под подпиской о невыезде.

Срок следствия по делу продлен до 18 февраля 2023 года.