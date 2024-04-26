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Военная операция на Украине ,  
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El Pais узнала, что Испанию вынудили передать Киеву ракеты для Patriot

El Pais: Испания передаст Украине ракеты для Patriot, но не саму батарею
Сюжет
Военная операция на Украине
Испания под давлением ЕС и НАТО согласилась поделиться с Украиной ракетами для Patriot, но не самой батареей. Мадрид считает эти ЗРК единственной системой, эффективной для отражения воздушных атак
Фото: Philipp Schulze / Global Look Press
Фото: Philipp Schulze / Global Look Press

Испания на фоне давления со стороны Евросоюза и НАТО согласилась передать Украине партию ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает El Pais.

Сколько всего ракет получит Киев, не уточняется. По данным газеты, речь идет об ограниченном количестве, с учетом того, что каждая стоит более €1 млн.

Минобороны Испании при этом отказалось передать Украине батарею Patriot, которая с 2013 года развернута на границе Сирии и Турции. Всего у Мадрида три батареи, которые были закуплены в 2004 и 2014 годах у Германии. Одна из них находится в городе Адана на юге Турции, две другие — на базе морской пехоты в Валенсии. El Pais отмечает, что последние используются для обучения украинских и испанских военных.

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Фото:rtx.com

Отказ поставлять батарею в Испании объяснили тем, что Patriot — единственные системы, эффективные для отражения ракетной атаки, что было подтверждено военными действиями не только на Украине, но и на Ближнем Востоке, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киеву для обороны «желательно иметь 25 комплексов Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом». Financial Times писала, что страны ЕС оказывают давление на Грецию и Испанию, чтобы те отправили на Украину некоторые из имеющихся у них систем ПВО — не только Patriot, но и С-300. Некоторые европейские государства не хотят поставлять американские ЗРК Украине, так как они являются неотъемлемой частью национальной обороны, писал Reuters. В частности, этому сопротивляется Греция из-за напряженности в отношениях с Турцией.

В начале апреля поставить Киеву еще один Patriot и ракеты к уже имеющимся комплексам решила Германия. По данным Bloomberg, после этого страна намерена закупить дополнительные системы у США, поскольку бундесвер рассматривает Patriot как основную систему наземной противовоздушной обороны.

Россия осуждает западную помощь Украине и заявляет, что поставки оружия не изменят ситуацию на поле боя.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЗРК Patriot Испания Украина ПВО военная помощь
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