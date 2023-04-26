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Эрдоган запланировал телефонный разговор с Путиным

Представитель Эрдогана: президент Турции планирует провести переговоры с Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Timothy A. Clary-Pool / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, его слова передает Star.

«Президент Эрдоган по телефону обсудит с Путиным ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — сказал Калын.

Звонок планируется провести перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», в которой Путин поучаствует по видеосвязи 27 апреля. «Аккую» — совместный проект Москвы и Анкары и первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство было запущено в 2018 году.

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