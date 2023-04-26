Эрдоган отменил предстоящее интервью и предвыборный митинг

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированное на 27 апреля интервью, которое должны были транслировать четыре телеканала, сообщил в Twitter журналист газеты Sözcü и телекомпании SZC TV Исмаил Саймаз.

«Отменена совместная трансляция Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World, в которой президент Эрдоган примет участие завтра вечером», — написал он.

Кроме того, Эрдоган отказался от проведения митинга в Мерсине в рамках своей предвыборной кампании. Об этом сообщил замглавы турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Эркан Кандемир в Twitter. «Наш митинг в Мерсине планируется провести позже», — заявил он.

В той же публикации Кандемир сообщил, что Эрдоган примет участие в открытии АЭС «Аккую» в онлайн-формате.

«Аккую» — совместный проект Москвы и Анкары и первая атомная электростанция в Турции. Ее строительство было запущено в 2018 году. Российский президент Владимир Путин также будет участвовать в открытии станции по видеосвязи.

Ранее турецкому президенту стало плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что президент чувствует себя хорошо.

A Haber пишет, что состояние здоровья Эрдогана «не тяжелое», но врачи рекомендовали ему отдохнуть еще один день.

14 мая в Турции пройдут президентские выборы.