В США заявили о нежелательности перехода на Молдавию украинского сценария
В США считают нежелательным расширение украинского конфликта на Молдавию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Германии, трансляцию которой вело в Twitter американское Минобороны.
«Мы видели сообщения о недавнем насилии и продолжаем выяснять причины. Мы анализируем это и на самом деле пока четко не осведомлены о том, что именно случилось. Конечно, мы не хотим какого-либо расширения», — сказал Остин, отвечая на вопрос, существует ли риск расширения конфликта на Молдавию.
Ранее власти непризнанной Приднестровской республики сообщили о трех инцидентах: 25 апреля неизвестные в Тирасполе обстреляли из гранатомета РПГ здание Министерства госбезопасности, а 26 апреля в поселке Маяк взрывами были выведены из строя две антенны центра, ретранслировавшего российское радио. Также в этот день, по сообщению приднестровских властей, нападению подверглась воинская часть в селе Парканы.
После этого власти отменили из соображений безопасности все приуроченные ко Дню Победы массовые мероприятия, в том числе парад 9 Мая.
Совет безопасности и президент Приднестровья Вадим Красносельский назвали случившееся терактом, а Красносельский заявил в Telegram, что к инцидентам причастны «боевые группы» с Украины. Он попросил украинские власти расследовать «факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов» в Приднестровье.
В связи с ситуацией Красносельский призвал власти Молдавии задействовать два формата общения между странами — «1+1» и «5+2», в котором также принимали участие ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз. «Мы должны договориться, договориться о мире прежде всего и сохранить этот мир», — сказал Красносельский.
В Кишиневе не согласились с выводами властей в Тирасполе о произошедших инцидентах. Президент Молдавии Майя Санду провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, после которого сообщила, что в Приднестровье существует напряженность между разными силами внутри республики, которые желают дестабилизировать ситуацию, что угрожает Кишиневу и создает определенные риски. Санду также заявила, что в Молдавии выступают за мирное разрешение приднестровского конфликта и не планируют устраивать блокаду Приднестровья.
В российском МИДе призвали дождаться окончания расследования, однако заявили, что не хотели бы, чтобы Приднестровье было втянуто в ситуацию вокруг Украины.
В командовании миротворческих сил в регионе заявили, что контролируют ситуацию и обстановка в зоне безопасности спокойная.