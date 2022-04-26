Глава Приднестровья призвал Молдавию задействовать два формата общения

Вадим Красносельский призвал Молдавию к переговорам в связи с ситуацией в регионе в форматах «2+5» и «1+1». Он также заявил, что теракты в Приднестровье совершили «боевые группы», пришедшие с Украины

Тирасполь (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Глава непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский призвал Молдавию задействовать два формата общения в связи с ситуацией в регионе. Об этом Красносельский сказал в видеообращении, опубликованном местным информационным агентством «Новости Приднестровья».

«Я хочу обратиться к руководству соседней Молдовы. Не поддавайтесь и вы на провокации, не позволяйте втянуть Молдову в агрессию против Приднестровья. Надо все-таки вспомнить о наших мирных форматах: и «1+1», и «5+2», и о работе соответствующих групп в развитие формата «5+2», — сказал приднестровский лидер.

По его словам, необходимо «решать вопросы жизнедеятельности двух государств, не допустить при этом никакой агрессии, которая может стать прологом большой войны». «Мы должны договориться, договориться о мире прежде всего и сохранить этот мир», — сказал Красносельский.

При этом он отметил, что считает, что к инцидентам в Приднестровье причастны «боевые группы» с Украины. «Я хочу обратиться к руководству Украины. Прошу вас расследовать данные факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов здесь, на нашей территории», — сказал глава региона.

По его словам, власти региона квалифицируют три произошедших обстрела как теракт, а организовавшие его злоумышленники планировали втянуть непризнанную республику в конфликт.

«Те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт. И могу с уверенностью сказать, что не получится. Приднестровье сумеет себя защитить», — сказал Красносельский.

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Приднестровье граничит с Украиной, где проходит специальная военная операция России. В непризнанной республике с момента окончания активной фазы приднестровского конфликта, начавшегося в годы распада Советского Союза, находятся российские миротворческие силы.



Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились с подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы». Переговоры по урегулированию продолжались и после подписания документа, в том числе в формате «5+2», когда участниками были, помимо Молдавии и Приднестровья, ОБСЕ, Россия, Украина, США и Евросоюз.

Также Красносельский в Telegram прокомментировал заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что обстрелы и взрывы в Приднестровье организовали внутренние противоборствующие силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

«Призываю госпожу Санду не рассуждать о том, что ей неизвестно. <...> Мы абсолютно точно знаем, откуда прибыли террористы и в направлении какого государства убыли. Заверяю, к приднестровскому народу они никакого отношения не имеют», — написал Красносельский, назвав заявления Санду «домыслами».

Президент Молдавии провела 26 апреля заседание Совета безопасности республики, после которого сообщила, что в Приднестровье существует «напряженность» между разными силами, что создает определенные риски. Санду заявила, что в Кишиневе выступают за мирное разрешение приднестровского конфликта и не планируют устраивать блокады Приднестровья.

Власти Приднестровья после инцидентов с обстрелами и взрывами отменили из соображений безопасности все приуроченные ко Дню Победы массовые мероприятия и акции. Как заявил в Telegram Красносельский, в честь Дня Победы в регионе планируется украсить портреты участников Великой Отечественной войны, а также улицы городов и сел георгиевскими лентами и положить живые цветы к могилам погибших в войне.

Ранее днем Красносельский объявил об отмене запланированного на 9 Мая парада. Он назвал небезопасным «массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях». В регионе решили также отказаться и от салютов, но планировали провести церемонии возложения цветов к памятникам и могилам солдат, а также провести тематические концерты.

В последние два дня в Приднестровье произошли три инцидента со взрывами и обстрелами. Как рассказали в МВД непризнанной республики, 26 апреля в поселке Маяк взрывами были выведены из строя две «самые мощные» антенны радиотелецентра, они транслировали российское радио. Местные власти также сообщили, что в этот день нападению подверглась воинская часть в селе Парканы.

Накануне, 25 апреля, в Тирасполе обстреляли из гранатомета здание Министерства госбезопасности, произошли взрывы. МВД региона сообщило, что, по предварительным данным, здание обстреляли из РПГ.

В приднестровском Совете безопасности назвали эти инциденты терактами и установили в республике красный уровень террористической угрозы.

В российском МИДе призвали дождаться окончания расследования инцидентов, однако заявили, что не хотели бы, чтобы Приднестровье было втянуто в ситуацию вокруг Украины. «Нам не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же самые силы, которые провоцируют на насилие в соседних регионах», — заявил журналистам замглавы российского МИДа Андрей Руденко.

Миротворческие силы в регионе заявили, что контролируют ситуацию. «Обстановка в зоне безопасности спокойная», — сообщил председатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК) Олег Беляков.