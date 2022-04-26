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В Приднестровье отменили парад 9 мая

Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости
Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Власти Приднестровья отменили запланированный на 9 мая парад, сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский, передает «ТСВ Приднестровье». Глава ПМР назвал небезопасным «массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях».

Решено отказаться и от салютов. Церемонии возложения цветов к памятникам и могилам солдат состоятся, в населенных пунктах пройдут тематические концерты.

В пятницу МВД ПМР сообщило об обстреле из гранатомета здания Министерства государственной безопасности (МГБ) в Тирасполе. Произошло несколько взрывов, никто не пострадал. По данным телеканала, СК возбудил уголовные дела по факту обстрела здания МГБ по двум статьям: теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия, и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом.

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Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости

Утром во вторник МВД сообщило, что в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва. В результате были повреждены две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио. Сотрудники центра и местные жители не пострадали.

Позднее в приднестровском Совбезе заявили о трех терактах в республике: помимо взрывов и обстрела МГБ, произошло нападение на воинскую часть в селе Парканы. Подробностей о последнем происшествии не приводится. Власти установили в республике красный уровень террористической угрозы.

Президент Молдавии Майя Санду 26 апреля проведет заседание совета безопасности после взрывов и обстрелов в Приднестровье.

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Приднестровье парад 9 Мая ПМР
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