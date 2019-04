Как генпрокурор Украины мог навести на след

В марте генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что подконтрольное ему ведомство уже начало расследование возможного вмешательства Украины в выборы в США. Ссылку на статью с цитатами из интервью Трамп дал в своем Twitter.

Как рассказал Луценко, расследование было начато после появления аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признается, что во время предвыборной кампании в США в 2016 году подконтрольное ему ведомство умышленно опубликовало данные о «черной бухгалтерии» Партии регионов, компрометирующие Манафорта. Целью публикации было помочь штабу Клинтон. Аудиозапись 14 марта выложил депутат Верховной рады Борислав Розенблат. После этого 21 марта НАБУ заявило, что не вмешивалось в выборы президента США, а заявление генпрокурора является «абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционный институт».

О «черной бухгалтерии» Партии регионов бывшего президента страны Виктора Януковича впервые стало известно в конце мая 2016 года. Тогда экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал в антикоррупционное бюро документы, свидетельствующие, по его словам, о системе подкупов и фальсификаций, которые сопровождали приход к власти Януковича и его окружения. Значительная часть документов — выписки из журнала «черной кассы» Партии регионов о незаконных выплатах сотням должностных лиц разного уровня, отмечал он. О том, что Манафорт фигурирует в этой «черной бухгалтерии», стало известно позже. В середине августа 2016 года об этом написала The New York Times. Издание приводило непубличные данные НАБУ, из которых следовало, что Манафорт незаконным образом получил от Партии регионов $12,7 млн. 18 августа, через несколько дней после публикации, The New York Times НАБУ обнародовало ксерокопии 19 страниц «черной бухгалтерии», в которых Манафорт упоминался 22 раза. В том же месяце Манафорт уволился из штаба Трампа.

Манафорт начал работать на Украине в 2004 году. Он консультировал Партию регионов, которую возглавлял Виктор Янукович, а также работал на улучшение имиджа компаний украинского предпринимателя Рината Ахметова — спонсора Партии регионов. Манафорт продолжил работать на Украине и после бегства Януковича в 2014 году, консультировал Оппозиционный блок, созданный из выходцев из Партии регионов. Офис на Украине Манафорт закрыл только в 2016 году.

В марте этого года суд Вирджинии призвал Манафорта виновным в финансовых и налоговых преступлениях во время работы политическим консультантом на Украине, в общей сложности он проведет в тюрьме шесть лет и девять месяцев.

При чем здесь американский посол

В разговоре с The Hill Луценко рассказал не только о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы, но и о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список «неприкасаемых» лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие. Американская дипмиссия эти слова опровергла. Позднее и сам Луценко признал, что такой список ему не передавали.

В начале апреля заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Константин Кулик заявил The Hill, что сотрудники ведомства пыталась получить американские визы, чтобы доставить собранные доказательства о вмешательстве Украины в выборы в Министерство юстиции США, однако им помешала посол Йованович.

Своими заявлениями о вмешательства Украины в выборы Генпрокуратура пыталась улучшить отношение Трампа к Порошенко, а также добиться замены Мари Йованович, против которой команда президента давно ведет информационную кампанию, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко. Йованович не нравится Порошенко, потому что с момента назначения на эту должность в августе 2016 года постоянно напоминает президенту о демократических обязательствах Украины и требует создания антикоррупционных структур. Команду президента раздражало еще и то, что она критиковала украинские власти в последние месяцы предвыборной кампании на Украине, поэтому против нее начали кампанию, говорит Фесенко. В целом, уверен Фесенко, никакого расследования в США быть не может, потому что единственное основание для него — «своевременность» публикации НАБУ о нарушениях Манафорта. Трамп же использует заявления Луценко для того, ​ чтобы перебить сообщения о российском вмешательстве в выборы.

Избранный в минувшее воскресенье президентом Украины Владимир Зеленский заявил о планах отправить Луценко в отставку.