Российские дипломаты объявили конкурс на лучший фейк о «вмешательстве»

Российские дипломаты в США, комментируя доклад специального прокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские президентские выборы, анонсировали конкурс на лучшую фейковую новость на эту тему.

«Теперь, когда доклад Мюллера завершен, мы хотели бы объявить о конкурсе лучших фейковых новостей на тему «российского вмешательства», — говорится в сообщении посольства России в Соединенных Штатах в Twitter.

Расследование «вмешательства России» в выборы президента США 2016 года велось Робертом Мюллером на протяжении двух лет и было официально завершено 22 марта. По словам генерального прокурора Уильяма Барра, которому был передан доклад, он содержит около 400 страниц, а его окончательная версия будет представлена конгрессу в середине апреля.

Основные выводы из расследования были обнародованы 24 марта. В докладе говорится, что доказательств сговора предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа с Россией выявлено не было, однако были установлены факты попыток «вмешательства» России в президентские выборы.