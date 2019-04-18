Янукович подарил Манафорту «огромную банку» черной икры

Из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера следует, что стоимость подарка составила $30–40 тыс. Ранее СМИ приписывали бизнесмену Олегу Дерипаске презент в виде черной икры для Пола Манафорта

Фото: Global Look Press

Экс-президент Украины Виктор Янукович подарил бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры». Это следует из опубликованного доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы. Это произошло в 2010 году после президентских выборов на Украине. В докладе указано, что цена подарка составила $30–40 тыс.

Ранее The Guardian писала, что в конце июля 2016 года деловой партнер Манафорта Константин Килимник сообщил ему: «Я встретился сегодня с парнем, который дал тебе самую большую банку черной икры несколько лет назад». Речь шла якобы о бизнесмене Олеге Дерипаске, но оказалось, что автором дорогого подарка был Янукович.

В США экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта заподозрили в том, что во время избирательной кампании в 2016 году он обсуждал российско-украинскую политику с Килимником, которого в США подозревают в работе на российскую разведку. Он эту информацию отвергает. Манафорт делился с Килимником результатами соцопросов, а затем умышленно пытался скрыть эти факты от прокурора. Претензии Манафорту предъявили после того, как тот согласился пойти на сделку со следствием.

Также Манафорта обвинили в том, что он обсуждал с Килимником потенциальные «частные брифинги» для Дерипаски о том, как продвигается избирательная кампания Трампа. Сам Манафорт через представителя признал, что такая возможность обсуждалась, но заявил, что ни одной такой встречи проведено не было.