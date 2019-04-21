Зеленский заявил о возможной отставке генпрокурора Украины Луценко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий по данным экзитполов во втором туре выборов, планирует отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе, передает корреспондент РБК.

«Луценко — это старая команда, мы будем назначать новых людей», — подчеркнул он, добавив, что это касается не только действующего генпрокурора, но и других чиновников.

Владимир Зеленский также пообещал провести отдельную пресс-конференцию по вопросу кадровых перестановок.

Ранее экзитполы, по результатам опросов на 18:00, показали победу Владимира Зеленского на выборах. Так, за него проголосовали 73,2% пришедших на выборы, тогда как за действующего президента Петра Порошенко — 25,3%.

