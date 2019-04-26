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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
Односторонние санкции, принимаемые в обход Совета безопасности ООН, должны сталкиваться с ответом со стороны международного сообщества, считает президент России. Только сообща можно противостоять экономическим вызовам, уверен он
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции. Об этом глава государства заявил, выступая на церемонии открытия второго форума «Один пояс — один путь» в Китае, передает ТАСС. Международному сообществу важно выработать такой ответ, заявил Путин.

Реакция «на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны», по мнению Путина, должна быть эффективной.

Только сообща международное сообщество может противостоять таким вызовам как замедление глобального экономического развития и разрыв уровня благосостояния между различными странами и технологическое отставание, уверен президент России.

«Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов», — добавил Путин, заметив, что именно Евразия кажется ему способной стать примером выработки содержательной позитивной повестки для решения упомянутых проблем.

Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России

Из чего именно, по мнению президента, должен состоять ответ на односторонние санкции со стороны международного сообщества, глава России не уточнил.

Односторонние санкции против Москвы вводили Украина, США и страны Евросоюза. Все они были были введены в 2014 году из-за крымского референдума и ситуации на востоке Украины, а в дальнейшем — продлевались и расширялись. Западные государства считают Россию участницей конфликта в республике, связывая происходящее там с «агрессией России»; Москва в свою очередь эти обвинения отвергает. Евросоюз в последний раз продлил секторальные санкции против России в декабре прошлого года. США 17 апреля назвали новые санкции против Венесуэлы предупреждением для России.

Также американские санкции действуют в отношении боливарианской республики, Ирана, КНДР, Китая и др.

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Санкции, международное сообщество
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