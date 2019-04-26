Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

Односторонние санкции, принимаемые в обход Совета безопасности ООН, должны сталкиваться с ответом со стороны международного сообщества, считает президент России. Только сообща можно противостоять экономическим вызовам, уверен он

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин рассказал о необходимости разработки международным сообществом единого ответа на проявления протекционизма, одной из форм которого являются односторонние санкции. Об этом глава государства заявил, выступая на церемонии открытия второго форума «Один пояс — один путь» в Китае, передает ТАСС. Международному сообществу важно выработать такой ответ, заявил Путин.

Реакция «на риски фрагментации глобального политического, экономического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета безопасности ООН односторонние ограничения или, хуже того, торговые войны», по мнению Путина, должна быть эффективной.

Только сообща международное сообщество может противостоять таким вызовам как замедление глобального экономического развития и разрыв уровня благосостояния между различными странами и технологическое отставание, уверен президент России.

«Не раз говорил и хочу повторить, что эти негативные тенденции порождают питательную среду для терроризма, экстремизма и незаконной миграции, становятся причиной разгорания старых и появления новых региональных конфликтов», — добавил Путин, заметив, что именно Евразия кажется ему способной стать примером выработки содержательной позитивной повестки для решения упомянутых проблем.