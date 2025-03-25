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Переговоры России и США ,  
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Россия потребовала подключить к SWIFT банки для экспорта удобрений

Кремль: задействованные в экспорте удобрений банки должны подключить к SWIFT
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Для реализации «Черноморской инициативы», которая предполагает обеспечение безопасности судоходства и неприменение в акватории силы, должны быть сняты ограничения с российских финансовых учреждений, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями, говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров с США. Это включает переподключение к системе SWIFT.

«Пункты 1 и 2 вступают в силу после: снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — говорится в заявлении.

Также речь идет о снятии санкций с компаний-производителей, отмене ограничений на операции торгового финансирования, поставки в Россию сельхозтехники, обслуживание судов и работу страховых компаний.

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«Черноморская зерновая инициатива», или зерновая сделка, была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Ее трижды продлевали, но по истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшей пролонгации соглашений. Москва заявила, что в рамках сделки обязательства в отношении нее не выполняются. В результате инициатива прекратила действие 17 июля 2023 года.

Российские банки отключают от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT в рамках санкций ЕС. Россия уже требовала переподключить Россельхозбанк для продления зерновой сделки в 2023 году.

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SWIFT Россельхозбанк сельхозпродукция США Украина
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