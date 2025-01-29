Bloomberg узнал о возможном отключении от SWIFT 15 российских банков
Около 15 российских банков могут отключить от международной системы SWIFT в рамках 16-го пакета санкций ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Соответствующее предложение получили страны — участники блока на этой неделе.
О каких банках идет речь, собеседники агентства не уточнили.
Помимо прочего ЕС предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов, которые считает частью «теневого флота». Как отмечают собеседники агентства, финальный пакет санкций может быть скорректирован, так как требует одобрения всех членов Евросоюза.
Российские банки последовательно отключают от SWIFT после начала военной операции на Украине. Это уже коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Переводы внутри страны обслуживает российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Летом прошлого года ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретил европейским компаниям подключение к СПФС или «эквивалентным специализированным службам финансовых сообщений», созданным российским ЦБ. Организациям из Евросоюза также нельзя совершать транзакции с участниками рынка третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в черный список ЕС.
заявляла о рискованности SWIFT, из-за чего, по ее словам, многие страны думают над альтернативами.
Читайте РБК в Telegram.
Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона
Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском
Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам
Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Производство пива в России выросло более чем на 10%
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов