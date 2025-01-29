Bloomberg узнал о возможном отключении от SWIFT 15 российских банков

ЕС рассматривает возможность отключения еще 15 российских банков от SWIFT в рамках 16-го пакета санкций, пишет Bloomberg. Москва считает ограничения незаконными и настаивает на их отмене

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Около 15 российских банков могут отключить от международной системы SWIFT в рамках 16-го пакета санкций ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Соответствующее предложение получили страны — участники блока на этой неделе.

О каких банках идет речь, собеседники агентства не уточнили.

Помимо прочего ЕС предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов, которые считает частью «теневого флота». Как отмечают собеседники агентства, финальный пакет санкций может быть скорректирован, так как требует одобрения всех членов Евросоюза.

Российские банки последовательно отключают от SWIFT после начала военной операции на Украине. Это уже коснулось в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Переводы внутри страны обслуживает российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Летом прошлого года ЕС в рамках 14-го пакета санкций запретил европейским компаниям подключение к СПФС или «эквивалентным специализированным службам финансовых сообщений», созданным российским ЦБ. Организациям из Евросоюза также нельзя совершать транзакции с участниками рынка третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в черный список ЕС.

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