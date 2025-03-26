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Военная операция на Украине ,  
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ЕС отказался снять санкции с России для запуска «черноморской инициативы»

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Военная операция на Украине
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Война санкций
Условием отмены санкций станет «безоговорочный вывод» российских войск из Украины, заявили в Еврокомиссии. Источник Reuters сообщил, что большинство условий Москвы для реализации «черноморской инициативы» связаны с ЕС
Фото: Paul Ellis / Getty Images
Фото: Paul Ellis / Getty Images

Одним из главных условий изменения или отмены санкционного режима ЕС является прекращение боевых действий и «безоговорочный вывод» российских войск с территории Украины, заявила в интервью Financial Times представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер.

Ее заявление последовало за публикацией договоренностей США, Украины и России в Эр-Рияде 25 марта. В Белом доме сообщили о достигнутом соглашении насчет безопасного судоходства в Черном море и готовности помочь Москве «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений».

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев одобрил первый пункт, но отказался от второго, посчитав его ослаблением санкций. В Кремле заявили о договоренности с США реализовать «черноморскую инициативу», которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ограничений для Россельхозбанка, поставок сельхозтехники, обслуживания судов, работы страховых компаний и сельхозпроизводителей.

Большая часть перечисленных ограничений связана с Европейским союзом, передает Reuters со ссылкой на дипломатов из ЕС.

«Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины», — сказала Хиппер.

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Она добавила, что ЕС «последовательно поддерживает усилия по повышению глобальной продовольственной безопасности», и европейские санкции «никоим образом не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе продовольствием, зерном и удобрениями, между Россией и третьими странами». Москва считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене.

«Черноморская зерновая инициатива», или зерновая сделка, была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Европейский Союз Зерновая сделка санкции против России Военная операция на Украине
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