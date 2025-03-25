Зеленский раскрыл детали переговоров с США в Эр-Рияде

Зеленский: США и Украина договорились о «тишине на море» и свободном судоходстве

Украина согласилась на свободное судоходство, но отказалась помогать с поставками сельхозпродукции России, посчитав это ослаблением санкций, заявил Зеленский. В Кремле назвали снятие ограничений условием морской безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Делегации США и Украины договорились в Эр-Рияде об обеспечении «тишины на море» и свободного судоходства, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«О чем мы договорились — что может быть тишина на море и свободное судоходство. Мы благодарны американской стороне за этот результат, и важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной относительно инфраструктуры, мы этому выделили много времени. Если это тишина на море и свободное судоходство, мы говорим и об инфраструктуре», — сказал он (цитата по «РБК-Украина»).

Также, по словам Зеленского, одной из ключевых тем стала договоренность о запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Киев передал Вашингтону перечень объектов, требующих особой защиты, добавил президент Украины.

«Американская сторона считает, что тишина в небе по отношению к энергетике касается и другой инфраструктуры. Уже хороший результат, если не будут наноситься удары по энергетике — это уже немало», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, стороны согласовали механизмы контроля и мониторинга выполнения соглашений, допуская привлечение к этому процессу третьи страны, в том числе Турцию или члены ЕС. В то же время Украина отказалась включать в общий документ вопрос о помощи России в поставках сельхозпродукции, посчитав это ослаблением санкций. «Они [США] считают, что после того, как американская сторона официально выходит с заявлением, может быть начало имплементированных в этом документе решений», — заключил он.

Переговоры США с представителями России и Украины прошли в Эр-Рияде 23–25 марта на уровне экспертных групп. Согласно заявлению Белого дома, итогом встреч стали договоренности об обеспечении безопасного судоходства в Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Вашингтон также пообещал Москве помочь восстановить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений, а Киеву — оказать содействие обмену военнопленными, заключенными и возвращению перемещенных детей.

В Кремле заявили, что Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы», которая включает в себя обеспечение безопасности судоходства в Черном море, после снятия ряда санкций. Там подтвердили разработку мер, касающихся моратория на удары по объектам энергетики, однако назвали срок действия этой инициативы 30 суток, начиная с 18 марта. Москва также подчеркнула возможность продления и выхода из этого соглашения в случае его нарушения одной из сторон.