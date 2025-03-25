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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме раскрыли договоренности с Россией и Украиной

США договорились с Москвой и Киевом исключить применение силы в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
США договорились с Россией и Украиной об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и разработке механизма запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Переговоры прошли в Эр-Рияде на уровне экспертных групп
Белый дом в Вашингтоне, США
Белый дом в Вашингтоне, США (Фото: Brian Snyder / Reuters)

США договорились с представителями России и Украины на встрече в Эр-Рияде обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Помимо прочего, Вашингтон, Москва и Киев намерены разработать механизм запрета ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.

Стороны «приветствовали добрые намерения третьих стран, направленные на поддержку реализации энергетических и морских соглашений».

Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House
Фото: The White House

США пообещали России помочь «восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций». В ходе переговоров с украинской делегацией представители Вашингтона выразили готовность содействовать обмену военнопленными, заключенными и возвращению перемещенных детей.

Вашингтон, Москва и Киев «продолжат работать над достижением прочного и долговечного мира», говорится в сообщении Белого дома. Необходимым шагом для этого президент США Дональд Трамп считает «прекращение убийств с обеих сторон» конфликта, для чего американская сторона будет содействовать переговорному процессу.

Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
Политика
Переговоры состоялись в Эр-Рияде 23-25 марта на уровне экспертных групп. В Кремле не стали раскрывать детали встречи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл одной из главных тем безопасное судоходство в Черном море. По его словам, Россия также выступила за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме». Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подтвердил договоренности о судоходстве.

Черноморская зерновая инициатива или зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки» и «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз). По истечении последнего срока Россия отказалась от дальнейшего продления соглашений, объяснив это решение невыполнением в ее отношении обязательств. Инициатива перестала работать 17 июля 2023 года.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Саудовская Аравия переговоры Военная операция на Украине Черное море судоходство
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