Евросоюз и Армения запустили диалог по безвизовому режиму

Армения и Евросоюз начали переговоры по безвизовому режиму. В Брюсселе полагают, что на них уйдет несколько лет, тогда как Ереван уже поднимает тему возможного вступления в ЕС. Подробнее — в материале РБК

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9 сентября Армения и Евросоюз запустили диалог по либерализации визового режима. Для этого в Ереван в этот день прибыл вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, отвечающий за продвижение европейского образа жизни. Он встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном, чтобы обсудить тему безвизовых поездок и другие аспекты партнерства Еревана и ЕС.

Делегация Евросоюза в Ереване сообщила накануне, что запуск этих переговоров (с армянской стороны за них отвечает вице-премьер Мгер Григорян) — это «сильный сигнал со стороны ЕС и его стран-членов об их решимости углубить и без того прочное партнерство» двух сторон. Конечная цель — отменить визовый режим для граждан Армении, въезжающих в страны ЕС на короткий срок. Чтобы к ней прийти, Ереван должен провести «существенные реформы» в таких областях, как безопасность проездных документов, пограничный контроль, миграция, предоставление убежища, общественный порядок и др.

«Как показал опыт с другими третьими странами, диалог с Арменией станет многолетним процессом, который будет осуществляться в тесном сотрудничестве со странами ЕС для мониторинга развития и прогресса реформ», — отметила делегация союза. Схинас написал в соцсети X, что был рад на встречах с армянским руководством отметить успехи партнерства. «Либерализация визового режима, поддержка безопасности, план роста и устойчивости, обмены между людьми. ЕС стоит плечом к плечу с Арменией», — заверил еврокомиссар. Он также встретился с Григоряном, чтобы официально запустить диалог по либерализации визового режима.

Пашинян на встрече со Схинасом обратил внимание на «заметные изменения» в отношениях Армении и ЕС — кроме нынешних переговоров, он упомянул сотрудничество с Европейским фондом мира (European Peace Facility — EPF), созданным в 2021 году для предотвращения конфликтов в других странах. После начала полномасштабных боевых действий на Украине в рамках EPF был создан отдельный механизм для военной поддержки Киева. В июле 2024 года ЕС одобрил первый транш Армении из фонда на сумму €10 млн — деньги должны пойти на «укрепление логистических возможностей» армянской армии; а именно на то, чтобы она получила в свою распоряжение «полноценный развертываемый палаточный лагерь для подразделения размером с батальон».

По словам Пашиняна, Армения активно расширяет диалог с Евросоюзом. В октябре 2023 года армянский премьер выступил в Европарламенте — тогда он говорил об урегулировании отношений с Азербайджаном и связях Еревана с Брюсселем. На встрече со Схинасом Пашинян отметил, что в стране оживилась дискуссия о вступлении Армении в ЕС. «Это не простой вопрос, но он стал частью политической повестки Армении, поэтому необходимо подойти к этой теме подробно и комплексно. Здесь будет важно прислушаться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС», — сказал он.

Пашинян обратил внимание также на то, что с февраля 2023 года в республике развернута Гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia — EUMA), которая наблюдает за обстановкой на границе с Азербайджаном. До этого с согласия Еревана и Баку она действовала на протяжении двух месяцев, потом Армения и ЕС договорились, что EUMA проработает в республике два года. Присутствие миссии в республике неоднократно критиковали Азербайджан и Россия. Пашинян 9 сентября заявил, что EUMA играет важную роль в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

В тот же день в Ереване находился с визитом вице-премьер и глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. В целом его заявления были созвучны с тем, о чем говорил Схинас. «Каждая нация должна иметь возможность выразить себя в мирных условиях. Молодые люди должны увидеть, что Европейский союз находится не на противоположной стороне земного шара, а ближе. Сегодня мы укрепляем отношения с Арменией инструментами мира, ведем переговоры о начале процесса либерализации визового режима, и все это доказывает наличие в реальности общих ценностей и проектов», — заявил он на встрече главой МИД Армении Мирзояном (цитата по «Арменпресс»).

Как развивалось сотрудничество Армении и Евросоюза В основе отношений Армении и Евросоюза лежит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, оно было подписано в 1996 году в Люксембурге, вступило в силу в 1999-м. В 1990-е ЕС заключил аналогичные отношения с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном. С 2004 года Армения участвует в Европейской политике соседства (European Neighbourhood Policy — ENP) — программе сотрудничества ЕС с соседними странами, задача которой — содействовать стабильности, безопасности и процветанию в регионах к югу и востоку от союза. Она подразумевает три приоритета — экономическое развитие для стабилизации, безопасность, миграцию и мобильность. Кроме Армении, в ENP участвует еще 15 стран, для каждой из которых одобрены индивидуальные планы действий. В 2009 году в рамках ENP Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство2, чтобы укрепить отношения с шестью республиками бывшего СССР, — кроме Армении, в нем участвуют Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина; до 2022-го — Белоруссия. Ереван и Брюссель обсуждали заключение Соглашения об ассоциации — документа, при котором страна проводит внутренние реформы и получает беспошлинный доступ к европейскому рынку (в 2014 году ЕС подписал такие соглашения с Грузией, Молдавией и Украиной). Но после того, как в 2015 году Армения вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договор об ассоциации стал невозможен. В 2017 Брюссель и Ереван подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement — CEPA), оно вступило в силу в 2021 году.

Сближение Армении с Евросоюзом происходит на фоне охлаждения ее отношений с Россией и приостановке членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Москве критикуют шаги ЕС, однако действия армянского руководства комментируют осторожно. Так, в июле 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва с уважением относится к этому сотрудничеству, но при этом надеется, что оно будет развиваться не в ущерб отношениям с Россией. «Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть «или-или». Такая безальтернативность политического видения — это не то, что мы хотели бы видеть», — сказал Песков, комментируя выделение Еревану средств из Европейского фонда мира (цитата по Интерфакс). «Армения — это суверенная страна, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия», — отметил он, и Россия настроена «на продолжение наших теплых отношений, мы намерены их развивать, у нас много планов».