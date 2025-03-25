 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Спикер парламента Армении отверг планы по пересмотру отношения к ОДКБ

Ален Симонян
Ален Симонян (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Информация о планах Армении пересмотреть свою позицию о членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер парламента страны Ален Симонян, передает армянское информационное агентство «ArmInfo».

«Не думаю. ОДКБ должна пересмотреть свою позицию и понять, существует ли она? И, если — да, то где проходит эта граница, и что она должна была сделать», — сказал Симонян.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер страны Никол Пашинян дал распоряжение, активизировать взаимодействие между различными органами Армении и России.

Армения назвала маловероятной разморозку членства в ОДКБ в 2025 году
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Тогда армнский премьер пояснил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполнялся, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания. Армения после этого прекратила участие в финансировании организации.

В начале сентября 2024 года Ереван отказался участвовать в учениях ОДКБ, которые прошли в Киргизии.

Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ в Казахстане в конце ноября 2024 года заявил, что официально о выходе из организации Армения не заявляла. «Армения заявила, что берет паузу, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи. Если это так, то, значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ», — сказал тогда президент России.

В декабре 2024 года Пашинян сообщил о «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ, отметив, что страна вряд ли вернется в организацию.

Читайте РБК в Telegram.

К переговорам России и США привлекут новых участников

Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж

Появлению загадочной спирали над Россией нашлось объяснение

Полвека ожидавшему казни японцу назначили компенсацию в почти $1,5 млн

Пять домов получили повреждения в результате взрыва в Махачкале. Видео

Власти отказались от опознания клиентов онлайн-магазинов по биометрии

Сколько компаний из «недружественных» стран остаются в России. Инфографика

Власти ужесточат проведение платежей для экстремистов в розыске

Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо

Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Армения Ереван ОДКБ Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Москва заявила о «разных сценариях» при неуплате Ереваном взноса в ОДКБ
Политика
Песков ответил на вопрос о заморозке участия Армении в ОДКБ
Политика
Армения назвала маловероятной разморозку членства в ОДКБ в 2025 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 91,53 (+0,1) Инвестиции, 24 мар, 18:20 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 83,87 (-0,77) Инвестиции, 24 мар, 18:20
Квартира без стен: как выглядит дом в Махачкале после взрываОбщество, 13:29
Эпатаж, эмоции, дефицит. Что взять брендам из PR-стратегии Канье УэстаPro, 13:22
Замглавы МИД Польши рассказал о проблемах с алкоголемПолитика, 13:21
Спикер парламента Армении отверг планы по пересмотру отношения к ОДКБПолитика, 13:20
Завершился второй раунд переговоров Украины и США в Эр-РиядеПолитика, 13:17
Порошенко усомнился в полномочиях украинской делегации на встречах с СШАПолитика, 13:16
Компания Трампа выбрала в партнеры криптобиржу Crypto.com. Что известноКрипто, 13:13
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В Чехии произошел взрыв на заводе поставщика снарядов для УкраиныПолитика, 13:09
Песков оценил уровень духовности Зеленского у картины с горящим КремлемОбщество, 13:09
Блаттера и Платини снова оправдали по делу о коррупцииСпорт, 13:09
СК возбудил уголовное дело после ранения под Суджей журналиста ТАССПолитика, 13:03
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 13:03
Суд разрешил Эстонской православной церкви сменить названиеОбщество, 13:01
Кремль заявил об отсутствии в ближайших планах разговора Путина и ТрампаПолитика, 13:00