Спикер парламента Армении отверг планы по пересмотру отношения к ОДКБ

Ален Симонян (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Информация о планах Армении пересмотреть свою позицию о членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер парламента страны Ален Симонян, передает армянское информационное агентство «ArmInfo».

«Не думаю. ОДКБ должна пересмотреть свою позицию и понять, существует ли она? И, если — да, то где проходит эта граница, и что она должна была сделать», — сказал Симонян.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что премьер страны Никол Пашинян дал распоряжение, активизировать взаимодействие между различными органами Армении и России.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ. Тогда армнский премьер пояснил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не выполнялся, особенно в 2021–2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания. Армения после этого прекратила участие в финансировании организации.

В начале сентября 2024 года Ереван отказался участвовать в учениях ОДКБ, которые прошли в Киргизии.

Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ в Казахстане в конце ноября 2024 года заявил, что официально о выходе из организации Армения не заявляла. «Армения заявила, что берет паузу, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи. Если это так, то, значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ», — сказал тогда президент России.

В декабре 2024 года Пашинян сообщил о «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ, отметив, что страна вряд ли вернется в организацию.