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Политика ,  
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Кремль заявил о праве Армении на отношения «по всем азимутам»

Песков о договоре Армении с США: Ереван может строить отношения по всем азимутам
США пытаются «всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», прокомментировал Песков заключение американо-армянского соглашения о стратегическом партнерстве
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Решение Армении подписать с США договор о стратегическом партнерстве — абсолютно суверенное право «наших армянских друзей», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — сказал Песков, но тут же подчеркнул, что заключение договора — «суверенное право Армении развивать отношения по всем азимутам».

Кильватер — строй, при котором корабли следуют друг за другом.

Россия исходит из главного, пояснил он: «У нас свои двусторонние отношении с Арменией, мы дорожим этими отношениями, мы намерены их развивать и дальше, тем более что помимо двусторонних аспектов для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС. Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа».

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Никол&nbsp;Пашинян

США и Армения подпишут договор вечером 14 января, об этом объявил армянский МИД. О готовности поднять отношения до этого уровня армянский премьер Никол Пашинян рассказал прошлым летом в поздравлении президента Джо Байдена с Днем независимости.

Ранее аналогичный договор с США подписала Украина. Принципы стратегического сотрудничества подразумевают поддержку суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, разделение основных принципов и убеждений, связанных с развитием демократии. В рамках такого сотрудничества предполагается получение помощь от США в военных и экономических реформах.

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Армения США стратегическое партнерство Дмитрий Песков
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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