Пашинян назвал сроки референдума о новой Конституции Армении

Конституцию Армении могут изменить из-за заключения мирного договора с Баку. В Основном законе есть отсылка к постановлению «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха» — этот регион Ереван признал частью Азербайджана

Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В Армении в 2027 году планируется провести референдум о принятии новой Конституции страны, заявил в интервью Общественному телевидению премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы пойдем по пути принятия новой Конституции. <...> Планируем провести референдум в 2027 году», — сказал он (цитата по News.am).

В сентябре прошлого года политик говорил, что Армения готова изменить Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном. Он отмечал, что это может произойти в случае, если Конституционный суд (КС) Армении сочтет документ не соответствующим Основному закону страны. Тогда последний придется изменить.

Изменения в Конституции Армении в связи с заключением мира с Азербайджаном могут потребоваться из-за преамбулы Основного закона. В ней есть отсылка к Декларации о независимости Армении 1990 года, в которой содержится фраза о праве наций на свободное самоопределение с отсылкой к постановлению «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». С сентября 2023-го этот регион перешел под контроль Баку после военной операции, большая часть его жителей — этнические армяне — покинули Карабах.

В интервью Пашинян затронул тему урегулирования с Баку. По его словам, сейчас есть версия соглашения, приемлемая для обеих сторон. Азербайджан и Армения признали территориальную целостность друг друга в границах советских республик. Премьер заявил, что готов поставить подпись под этим документом. Когда договор будет заключен, его собираются обнародовать, отметил Пашинян.

«В согласованном тексте мирного соглашения нет никаких односторонних обязательств ни для Азербайджана, ни для нас», — сказал он.

Пашинян говорил, что всего в мирном договоре между Баку и Ереваном 17 статей. Помимо признания суверенитета республик, договор предполагает делимитацию и демаркацию границ (процесс был запущен около года назад), установление двусторонних дипломатических отношений, отказ от размещения сил третьих стран вдоль границы и взаимный отзыв претензий из международных судов и т.д.