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Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по энергетическим объектам на территории России вопреки договоренностям о прекращении огня по соответствующей инфраструктуре, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

«Вопреки заявлениям [президента Украины] Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Ранее, 18 марта, во время телефонного разговора между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Россия согласилась на 30-дневное прекращение обстрела энергетических объектов. На следующий день предложение принял и Зеленский.

Кроме этого, вопрос защиты энергообъектов стал одной из тем переговоров делегаций Украины и США в Эр-Рияде 23 марта.

Однако в ночь на 19 марта после разговора Трампа с Путиным три украинских дрона атаковали нефтебазу в станице Кавказская в Краснодарском крае, в результате начался пожар, а позднее произошли взрыв и выброс нефтепродуктов. Затем в ночь на 21 марта произошел взрыв газоизмерительной станции «Суджа», в котором Россия обвинила Украину.

А в ночь на 24 марта беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал Кропоткинскую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая находится рядом с нефтебазой, поврежденной 19 марта.