Зеленский потребовал отказаться от выдвижения условий перемирия

Зеленский предложил Москве перестать выдвигать условия по прекращению огня на месяц. Путин говорил, что в этом вопросе есть нюансы: ситуация в Курской области, использование паузы для мобилизации на Украине и поставок оружия

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня, но для перехода к этому Россия должна перестать выдвигать условия, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телеграм-канале.

Он написал это после телефонного разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

«Обсудили результаты состоявшейся в субботу онлайн-встречи лидеров. Коалиция стран, готовых работать вместе с нами ради приближения справедливого и продолжительного мира, увеличивается. Это очень важно», — рассказал Зеленский и добавил, что другой темой была работа команд Киева и Парижа по составлению конкретных гарантий безопасности.

Украина и США договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если та даст свое согласие. Российский президент Владимир Путин позитивно воспринял идею, но озвучил нюансы: например, по его мнению, стоит прояснить судьбу украинских военных в Курской области и продолжится ли на Украине мобилизация с поставками ей оружия в этот период.

«Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?», — задался вопросами Путин.

В условиях наступления России «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток», считает он. Президент также поинтересовался, кто будет решать, «где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2 тыс. км» линии соприкосновения и «кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности». Путин сообщил, что обсудит имеющиеся вопросы с американским президентом Дональдом Трампом.

Республиканец рассказал, что беседа с Путиным состоится 18 марта, он созвонится с Москвой, чтобы «спасти солдат, попавших в серьезную беду» и окружение российскими войсками. «Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать», — сказал Трамп.