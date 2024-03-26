Франция и Польша выступили за ужесточение импорта зерна с Украины

На прошлой неделе ЕК согласовала продление на год отмены тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины. Франция и Польша выступили против решения и указали на необходимость ограничения импорта

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Франция и Польша на заседании ЕС выступили за ужесточение ограничений на импорт продуктов питания с Украины, чтобы предотвратить «дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС», передает Reuters.

20 марта Европарламент (ЕП) решил продлить приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025-го. Также ЕП оставляет за собой право принять необходимые меры, в случае если эта продукция приведет к сбою на внутренних рынках одной или нескольких стран. Данное положение включает возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении таких продуктов, как курица, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед.

Как отмечает Reuters, на заседании ЕС члены объединения в том числе обсудили, каким образом можно продлить отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию, одновременно успокоив собственных фермеров, недовольных заполнившим рынок дешевым зерном.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фено заявил журналистам, что дестабилизация рынков может подорвать общественную поддержку Киева, что не будет ни в интересах ЕС, ни украинцев. Его польский коллега Чеслав Секерский заявил, что фермеры в странах, соседних с Украиной, «платят слишком высокую цену».

По данным агентства, Париж и Варшава настаивают на ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины, чтобы доступный к перевозке лимит был средним за 2021–2023 годы. Politico ранее сообщало, что такой шаг может привести к потере Киевом около €1,2 млрд торгового дохода.

Министр сельского хозяйства Бельгии (которая в течение шести месяцев председательствует в ЕС) Дэвид Кларинваль заявил Reuters, что ожидает, что решение будет найдено в ближайшие дни, не вдаваясь в подробности.

Решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины было введено в 2022-м. В конце января Еврокомиссия выступила с предложением продлить его еще на год. Против выступили фермеры стран ЕС, граничащих с Украиной, и начали акции протеста. В частности, в Польше фермеры блокируют дороги, автострады и автомагистрали. Они протестуют не только против украинского зерна, но и так называемого зеленого курса Евросоюза — положений политики ЕС по окружающей среде.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил в конце декабря, что ущерб экономике страны в результате блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей составляет €1 млрд, передавал Hromadske. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию вышедшей за пределы экономики и морали и призвал найти решение.

Польский премьер-министр Дональд Туск ранее не исключал «полного закрытия границ с Украиной» для защиты собственного рынка. По его словам, Польша — «самое проукраинское государство», однако решение о свободной торговле с соседней страной слишком дорого обходится. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — подчеркивал политик.

Французские аграрии ранее также жаловались на заполнившую рынок дешевую украинскую продукцию. «До этого несчастного конфликта [на Украине] мы ежемесячно импортировали около 10 тыс. тонн домашней птицы, а сейчас ежемесячно импортируем 20 тыс. или даже больше тонн. Это действительно потрясение», — отмечал президент межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер. По его словам, в Европе птицеводство обычно представляет собой семейный бизнес, тогда как украинские предприятия находятся в «другой весовой категории».