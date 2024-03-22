Еврокомиссия решила ввести запретительные тарифы на зерно из России

Повышение пошлин призвано предотвратить дестабилизацию рынка ЕС и помешать России использовать доходы от экспорта для финансирования военных действий, заявили в ЕК. В Москве предупреждают, что пострадают европейские потребители

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Евросоюз намерен ввести «запретительные тарифы» на зерно из России, заявил заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис. По его словам, Москва направляет полученные от экспорта средства на ведение военных действий с Украиной, передает AFP.

Еврокомиссия на своем сайте представила предложение повысить тарифы на поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии; там обещают, что это не скажется на транзите в третьи страны.

Мера призвана предотвратить дестабилизацию рынка ЕС, а также помешать России использовать доходы от экспорта для финансирования военных действий на Украине, сообщает ЕК. По ее оценкам, в 2023 году Россия поставила в Евросоюз зерно на сумму €1,3 млрд. Распространить повышенные тарифы на Белоруссию предлагается из-за тесных экономических и политических связей Минска с Москвой.

«Сегодняшнее предложение является своевременным и необходимым шагом. <...> Предлагаемые нами запретительные тарифы сделают импорт этих продуктов коммерчески невыгодным», — заявил Домбровскис. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что введение таможенных тарифов призвано «смягчить растущие риски для рынков и фермеров» в ЕС.

После того как предложение рассмотрит Совет ЕС, таможенные тарифы будут введены «немедленно», сообщает ЕК. Комиссия не уточняет размер пошлины; по данным Financial Times, она составит €95 за тонну зерна. По оценке газеты, Евросоюз в прошлом году импортировал из России 4 млн т зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки, что составляет 1% от общего потребления ЕС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что от ограничения импорта пострадают потребители в Европе. «У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры», — сказал он журналистам. Представитель МИДа Мария Захарова предупреждала, что повышение тарифов на зерновые из России и Белоруссии усугубит ситуацию с мировым продовольствием.

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В конце февраля Латвия первой в Евросоюзе ввела временный запрет на импорт некоторой сельхозпродукции из России и Белоруссии. Принятие аналогичных мер допускали в Польше. В ЕК выступали против полного запрета на поставки из России, отмечая, что эмбарго «может принести больше вреда, чем пользы», из-за роста цен и негативных последствий для стран глобального Юга.