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Политика ,  
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Туск не исключил «полного закрытия границ с Украиной» для защиты фермеров

Туск: Польша ведет переговоры с Украиной о закрытии границ для защиты фермеров
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Польша в рамках защиты своего сельскохозяйственного рынка ведет переговоры с Украиной о полном закрытии границ, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Wiadomosci.

«Мы найдем решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от этой неравной конкуренции. <...> Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы с Украиной, но это будет временное решение», — сказал премьер.

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