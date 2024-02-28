Туск не исключил «полного закрытия границ с Украиной» для защиты фермеров
Польша в рамках защиты своего сельскохозяйственного рынка ведет переговоры с Украиной о полном закрытии границ, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Wiadomosci.
«Мы найдем решение, которое защитит наш рынок и наших фермеров от этой неравной конкуренции. <...> Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы с Украиной, но это будет временное решение», — сказал премьер.
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