Figaro: птицеводы Франции пожаловались на конкуренцию с поставщиками с Украины

Во Франции птицеводы пожаловались на конкуренцию с поставщиками с Украины

От удвоения экспорта куриного мяса из Украины страдают французские птицеводы. Если 1 кг мяса от французских поставщиков стоит €4,80, то от украинских — €2,40. Все это является «недобросовестной конкуренцией», считают бизнесмены

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Взрывной рост экспорта куриного мяса из Украины во Францию наносит ущерб французским птицеводам. Об этом заявил президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер, передает Le Figaro.

По его словам, после того как 5 июня 2022 года Еврокомиссия освободила от таможенных пошлин и ограничения объемов экспорта украинскую птицу и яйца, произошел двукратный рост предложения товара с Украины на французском рынке.

«До этого несчастного конфликта [на Украине] мы ежемесячно импортировали около 10 тыс. тонн домашней птицы, а сейчас ежемесячно импортируем 20 тыс. или даже больше тонн. Это действительно потрясение», — сказал он.

Один килограмм куриного мяса от французских производителей стоит около €4,80, тогда как один килограмм куриного мяса от украинских производителей стоит €2,40. Все это является «недобросовестной конкуренцией», уверен Шеффер.

Он указал на то, что в Европе птицеводство обычно представляет собой семейный бизнес, тогда как украинские предприятия находятся в «другой весовой категории». Прибыль от продажи курятины поступает не «украинскому народу», а гигантскому украинскому производителю курятины МХП, подчеркивает бизнесмен. Шеффер призвал ЕК защитить местных производителей.

Глава Anvol добавил, что с этой ситуацией сталкиваются не только французские птицеводы, а все европейские бизнесмены. «Будь то немцы, голландцы, поляки — все находятся в одинаковой ситуации, когда этот поток украинских цыплят дестабилизирует весь рынок», — отметил он.

В апреле Польша стала первой страной Восточной Европы, запретившей импорт украинского продовольствия. Польские фермеры протестуют против поставок украинского зерна, заявляя, что терпят убытки.

Затем такое решение приняли Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия. По данным местных властей, эти государства потеряли в общей сложности €417 млн из-за притока дешевого украинского зерна. Меру одобрила Еврокомиссия.

Срок запрета истекает 15 сентября, но Польша намерена его продлить. Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября призвал европейские страны не продлевать ограничения на экспорт украинской агропродукции.

По словам Зеленского, украинское зерно «становится источником неплохого заработка для разных стран Европы», которые перерабатывают агропродукцию и зарабатывают на логистике. Он добавил, что фермеры используют украинские корма для блага своих хозяйств.

Украинский лидер обратился к Еврокомиссии, заявив, что «основа Европы — это, в частности, свободная конкуренция и выполнение обещаний». По его словам, Киев соблюдает договоренности и не мешает свободной конкуренции.

По данным Politico, против продления запрета также выступают 22 страны — члена ЕС, в том числе Франция и Германия. По словам одного из дипломатов, решение о продлении ограничений будет иметь политический характер.