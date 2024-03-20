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Военная операция на Украине ,  
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ЕС продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию до июня 2025-го

ЕС продлил отмену пошлин на украинскую сельхозпродукцию до июня 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС согласовал продление на год отмены тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины, но с исключением, которое дает право на экстренное прекращения действия отмены тарифов в отношении «наиболее чувствительных продуктов»
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Европарламент (ЕП) продлевает приостановку пошлин и квот на экспортную украинскую сельскохозяйственную продукцию в ЕС еще на год, до июня 2025 года, а также оставляет за собой право принять необходимые меры в случае, если эта продукция приведет к сбою на одном или нескольких внутренних рынках. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП.

«Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года», — следует из заявления.

Кроме того, сообщается, что данное положение включает возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении наиболее чувствительных аграрных продуктов, включая куры, яйца, сахар, овес, кукурузу, все виды круп и мед.

Текущая приостановка пошлин и квот истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.

Туск не исключил «полного закрытия границ с Украиной» для защиты фермеров
Политика
Дональд Туск

Решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины было введено в 2022 году. В конце января Еврокомиссия выступила с предложением продлить его еще на год. Против выступили фермеры в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста — в частности, в Польше. Участники протестов блокируют дороги, автострады и автомагистрали, фермеры выступают не только против украинского зерна, но и против так называемого «зеленого курса» Евросоюза — положений политики ЕС по окружающей среде.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил в конце декабря, что ущерб украинской экономике в результате блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей составляет €1 млрд, передавал Hromadske. Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию вышедшей за пределы экономики и морали и призвал найти решение.

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Польский премьер-министр Дональд Туск ранее не исключал «полного закрытия границ с Украиной» для защиты собственного рынка. По его словам, Польша — «самое проукраинское государство», однако решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого ей обходится, и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — подчеркивал политик.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
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