Путин призвал опираться на ценности гуманизма после теракта в «Крокусе»

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Переживая трагедию в «Крокус Сити Холле», важно опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия, заявил президент Владимир Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры.

«Для нас особенно важно, сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», — сказал глава государства.

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