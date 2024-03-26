Путин призвал опираться на ценности гуманизма после теракта в «Крокусе»
Путин: после теракта в «Крокусе» важно опираться на ценности гуманизма
Владимир Путин
Переживая трагедию в «Крокус Сити Холле», важно опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия, заявил президент Владимир Путин в ходе вручения премий президента для молодых деятелей культуры.
«Для нас особенно важно, сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, нашей решимости быть сильными и сплоченными», — сказал глава государства.
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