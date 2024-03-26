Володин назвал необходимое условие для возвращения смертной казни

Вячеслав Володин (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

Все необходимые законы о применении смертной казни в России уже приняты, вопрос о ее возвращении находится в ведении Конституционного суда, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — сказал Володин.

Он поддержал позицию главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, что «любые решения надо принимать на холодную голову» и просчитывать последствия. Но с учетом того, что эту тему сейчас обсуждают, законодатели должны информировать своих избирателей, «от кого зависит принятие решение», добавил Володин.

Он отметил, что вопрос о возращении смертной казни на обсуждение Госдумы вынесли руководители фракций и что депутатам нужно «проанализировать все принятые решения». А так как соответствующие законы приняты и зафиксированы и в Конституции, и в уголовном праве, «речь идет о решении, которое отсрочило реализацию этих норм», продолжил спикер Госдумы.

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Володин напомнил, что Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь в исполнение международных обязательств перед Советом Европы. А Россия покинула Совет Европы, «поэтому эта тема требует обсуждения», заявил он.

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