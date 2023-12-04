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Военная операция на Украине ,  
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Секретарь СНБО Украины заявил о ведении позиционной борьбы с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о ведении позиционной борьбы с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины не могут взять преимущество в зоне боевых действий, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью NHK.

«Обеим армиям [Украины и России] трудно перехватить инициативу, и они ведут наступательную и оборонительную борьбу», — сказал Данилов.

Данилов также призвал поставить Украине больше вооружений. «Нам нужно оружие, оружие и еще раз оружие», — подчеркнул он.

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Политика

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в колонке для журнала The Economist, которая вышла 1 ноября, заявил, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в «позиционную войну» на истощение. Он также отметил недостаток оружия в украинской армии. В интервью тому же изданию главком сказал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте «зашла в тупик».

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного и отметил, что в начале военных действий ситуация была сложнее, чем сейчас. «Это не патовая ситуация. Я еще раз подчеркиваю», — сказал он.

Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News 27 ноября заявил, что украинские войска готовятся к возможному расширению конфликта России за пределы восточной и южной части Украины. Он подчеркнул, что военная помощь, которую оказывают западные страны, «очень важна» для Украины. «Сокращение помощи действительно ударит по нашим оборонным возможностям. Но мы будем бороться с тем, что у нас есть», — сказал Наев.

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Власти России осуждают поставки вооружений и боеприпасов Киеву со стороны Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это ведет к эскалации конфликта, но не помешает России достичь своих целей.

Теги
Алексей Данилов СНБО Украины вооружение
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