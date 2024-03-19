Из-за чего Генпрокуратура потребовала вернуть 13 участков в Барвихе

РБК узнал подробности иска о возвращении государству бывших земель санатория управделами президента. Генпрокуратура требует национализировать 13 участков в элитном поселке рядом с резиденцией президента Мейендорф

Игорь Ткачев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Генпрокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха» и были, по мнению надзорного ведомства, незаконно приватизированы в начале 2000-х годов. С сутью иска, поданного ведомством в конце января 2024 года в Одинцовский суд Подмосковья, ознакомился РБК. Его содержание подтвердил источник, знакомый с деталями дела.

Иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачева в Одинцовский городской суд был направлен 22 января этого года. Спустя два дня он был принят к производству, говорится в карточке гражданского дела. Иск подан «в целях устранения негативных последствий неправомерного завладения и использования ответчиками земель рекреационного назначения с нарушением закона». Истец выступает в защиту неопределенного круга лиц и интересов России.

12 марта суд приступил к слушаниям — тогда ТАСС сообщал, что прокуратура требует вернуть государству около 100 га приватизированных земель, ранее принадлежавших санаторию «Барвиха». Однако из иска, с которым ознакомился РБК, следует, что речь идет о 13 конкретных земельных участках в составе 99 га земель, закрепленных за клиническим санаторием «Барвиха», находившимся с 1994 года в ведении Управления делами президента. Общая площадь спорных земель, которые фигурируют в иске, составляет, по данным Росреестра, 8,02 га.

Что такое санаторий «Барвиха» Строительство санатория «Барвиха» для лечебно-санитарного управления Кремля осуществлялось с 1930 по 1935 год по проекту архитектора Бориса Иофана, под его возведение был выделен участок общей площадью свыше 300 га. Ему же тогда отошла и усадьба баронессы Мейендорф конца XIX века со всеми строениями. В годы войны на территории санатория работал госпиталь, в 1944 году он передан обратно лечсанупру Кремля. В 1992–1994 годах санаторий передали медицинскому центру Управления делами президента. Спустя три года за ним было закреплено бессрочное право на 316 га в Жуковке для использования в оздоровительных целях.

Какие земли стали предметом спора

По версии Генпрокуратуры, изложенной в исковом заявлении, в начале 2000-х годов 99 га территории «Барвихи» были незаконно изъяты из государственной собственности управделами президента и подконтрольными ему учреждениями. Лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку, «прикрыв эти действия» необходимостью реализации инвестиционного проекта — реконструкции усадьбы Мейендорф.

В качестве инвестора была выбрана компания «Кантри-Про», которая, по данным ЕГРЮЛ, на тот момент принадлежала Олегу Юшкину и Екатерине Бакленевой. Эта фирма, как утверждает Генпрокуратура, получала в собственность часть земель санатория взамен на реконструкцию усадьбы Мейендорф и благоустройство территории замка (предусматривалось проведение ландшафтных работ, очистка пруда, снос старой водонапорной башни, строительство часовни, косметический ремонт палат и замена лифтов в основном корпусе санатория «Барвиха»). Соответствующий договор был подписан в 2001 году между компанией, клиническим санаторием «Барвиха» и ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК», которому «Кантри-Про» должна была впоследствии передать в собственность 7 га.

В заблуждение относительно проекта, по версии Генпрокуратуры, были введены и власти Московской области, которые разрешили передачу государственных земель инвестору. Постановление о переходе 99 га земель санатория «Барвиха» в собственность «Кантри-Про» под индивидуальное жилищное строительство в августе 2001 года подписал тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов. По мнению обвинения, органы региональной власти не имели полномочий распоряжаться земельными участками. А сами земли «Кантри-Про» получила по заниженной цене. Из иска следует, что «Кантри-Про» заплатила за них 54,4 млн руб., хотя их рыночная стоимость на тот момент оценивалась в 13 млрд руб. Кроме того, для передачи земель не проводились торги, как того требует закон, утверждают в ведомстве.

Передача земель привела к утрате «потенциала лечебно-оздоровительной территории» и сокращению имущественного комплекса санатория, настаивает Генпрокуратура. В результате действий участников инвестиционного проекта государственная земля оказалась незаконно отчуждена в частную собственность. При этом назначение участков «фактически по-прежнему оставалось рекреационным».

В Жуковке появился элитный коттеджный поселок «Сады Майендорф». Сейчас в нем находится около 360 объектов, площадь каждого из которых составляет от 500 до 50 тыс. кв. м. Под их возведение были разбиты участки от 3 до 50 га. Стоимость многих коттеджей и земельных участков здесь не раскрывается из-за осуществления продаж в закрытом режиме, следует из информации на сайтах консалтинговых компаний и брокеров. В среднем цена за коттедж здесь начинается от $10 млн (925 млн руб. по текущему курсу), по данным агентства «Славянский двор». Некоторые лоты оцениваются в $30–35 млн (2,7–3,2 млрд руб.), говорится на сайте NF Group.

В 2007 году управделами с целью «ложной видимости защиты государства» обратилось в Арбитражный суд Московской области для возврата 11,5 га, следует из искового заявления. Иск от санатория «Барвиха» и управделами к «Кантри-Про» был принят к рассмотрению судом. Однако впоследствии истцы от иска отказались — спор был урегулирован, в ходе него санаторию отошли 2,5 га, указывает Генпрокуратура.

После этого «Кантри-Про», по версии Генпрокуратуры, приступила «к дроблению земель» с целью последующей продажи под строительство домов. Сама компания перестала функционировать в 2009 году, ликвидатором выступала Ирина Калгина. Она же является совладельцем компании «Сады Майендорф», говорится в ЕГРЮЛ. Этой фирме, по данным Росреестра, на правах сервитута принадлежали ряд участков на бывших территориях санатория.

Против кого подан иск

Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают владельцы 13 участков, образованных из состава переданных «Кантри-Про» земель. Это международная коммерческая компания «Кенсуэй Лимитед», зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и Гренадин, а также шесть физических лиц: экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, председатель наблюдательного совета банка «Система» Алексей Богачев, жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова, мать сооснователя Mercury Зоя Струнина, Екатерина Джанашия (участок покупал ее муж, девелопер Михаил Хубутия) и бизнесмен Валерий Голдышев. Участки были приобретены ими в 2013–2022 годах.

Третьими лицами по иску выступают Управление делами президента, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГУП «Гостиничный комплекс «Президент-Отель» УДП, правительство Московской области, министерство имущественных отношений Московской области, администрация Одинцовского городского округа, Федеральное агентство по управлению госимуществом, Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Московской области.

Также третьими лицами в иске названы восемь коммерческих компаний, среди них четыре иностранные, и 11 физлиц, в том числе те, кто раньше был владельцем спорных участков, а затем продал их. Среди них — бизнесмены Дмитрий Смычковский и Сергей Говядин. Смычковского в России обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета, в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления по Москве Александру Дрыманову, за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известен по кличке Итальянец). Великобритания в 2019 году отказалась выдавать его по запросу Москвы.

Кто еще привлечен к делу В качестве третьего лица в материалах дела указана компания Labini Investments Limited. Она же ранее, по данным СПАРК, выступала совладельцем структур, связанных с Алексеем Богачевым. Именно эта компания, по мнению Генпрокуратуры, продала участок бизнесмену. Структуры, связанные с ним, когда-то выкупили порядка 3,5 га в Жуковке у экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева, писал «Коммерсантъ». Сейчас он признан банкротом. Сделку по продаже этого участка конкурсный управляющий бизнесмена пытался оспорить еще несколько лет назад. Сам экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц здесь указаны Роза и Рафик Самиевы, кипрская Trofense Holding Limited и бизнесмен Сергей Говядин, которые, как считал управляющий, участвовали в продаже участков. Также в качестве третьих лиц привлечены компании «Мегаполис АГ» и «Поларус Эстейт», основным бенефициаром которых, по данным ЕГРЮЛ, выступает Евгения Гурьева. Она ранее была совладельцем фонда Гурьева, соучредителем которого был Андрей Гурьев — совладелец производителя удобрений «ФосАгро». «Мегаполис АГ», по информации Генпрокуратуры, продавала участок Адвокатовой.

Чего добивается Генпрокуратура

Исковое заявление Генпрокуратуры было написано по результатам прокурорской проверки законности использования особо охраняемых территорий (когда она проводилась, не уточняется). Из содержания иска следует, что проверка выявила факты незаконного «выбытия из владения Российской Федерации высоколиквидных земельных участков, предназначенных для санаторной и иной лечебно-оздоровительной деятельности».

Должностные лица Управления делами президента и подведомственных ему учреждений «действовали явно вопреки публичным интересам государства и общества, фактически — в пользу ответчиков по делу, таким образом, не могли выражать действительную волю Российской Федерации», говорится в иске. Недобросовестное поведение ответчиков продолжается до настоящего времени, так как реализация прав на земельные участки и их застройка не завершены.

Заместитель генпрокурора просит «истребовать из незаконного владения» ответчиков 13 участков в пользу государства. Площадь отдельных участков составляет от 30 соток до 2 га. Так, например, у Дмитрия Мазепина прокуратура требует изъять участок площадью 1,35 га, у Богачева — около 1,4 га, а у бизнесмена Гордышева два участка площадью 2,1 га и 8,3 сотки. У Екатерины Джанашия прокуратура просит истребовать три земельных участка — два по 30 соток и один 37 соток.

Также замгенпрокурора ходатайствовал о наложении обеспечительных мер на земельные участки — это наложение ареста, запрет на осуществление регистрационных действий, запрет на выдачу разрешительной документации на строительство, реконструкцию и эксплуатацию зданий и строений и т.д. 24 января Одинцовский городской суд частично удовлетворил требования истца — в частности, запретил управлению Росреестра по Московской области осуществлять государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также вносить изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении спорных участков. Ответчикам суд запретил в том числе осуществлять строительство и реконструкцию объектов недвижимости на этих участках.

Что говорят владельцы земли

Девелопер Михаил Хубутия в разговоре с РБК назвал беспределом иск о национализации земель в Барвихе. Он утверждает, что его семья платит за эту собственность налоги, а ее «хотят отобрать для коммерческого проекта». Хубутия рассказал, что с Екатериной Джанашия он расстался, но сохранил хорошие отношения. «Мы остались в хороших отношениях и планировали переоформить на нее землю, чтобы построить лечебный спа-отель. Однако Управление делами президента приняло решение разработать девелоперский проект на этом участке. Там есть старые дома, которые сдаются в аренду, там есть и новые дома, и идет большая стройка гостиницы», — рассказал Хубутия.

В возражениях на иск Генпрокуратуры от одного из третьих лиц указывается на то, что доводы истца ошибочны и противоречат обстоятельствам дела. Законность сделки подтверждают, в частности, подписанное в 2001 году постановление губернатора Громова об отказе санатория от участка в 99 га и закрепившие это решение документы, подписанные распорядительными органами Одинцовского района, отмечается в возражениях (с материалами ознакомился РБК). По этому же постановлению министерство имущественных отношений Московской области подписало договор купли-продажи на этот участок с ООО «Кантри-Про».

В возражениях на иск также обращается внимание на то, что в тот период решения распорядительных органов Одинцовского района и органов власти Московской области соответствовали требованиям действовавшего законодательства. А цель инвестиционного договора — реконструкция замка Мейендорф и территорий многофункционального комплекса Управления делами президента для проведения международных встреч и переговоров — была достигнута. Замок Мейендорф и его территория имеют статус государственной резиденции президента России.

В материалах одного из третьих лиц также указано, что управделами и санаторий «Барвиха» не утратили свои активы: «выбытие земельных участков было соразмерно компенсировано облагораживанием остальной территории и созданием госрезиденции «Барвиха» на базе реставрированного замка Мейендорф». Это был обмен неэффективного имущества (неиспользуемых земельных участков) на другое (государственная резиденция «Барвиха»), отмечается в документе: покупатели земли по договору освободили территорию замка Мейендорф от мастерских, гаражей и частных огородов; сделали по периметру усадьбы ограждение, благоустроили территорию парка санатория «Барвиха», рекультивировали свалку, отремонтировали мост, произвели санитарную чистку леса и вывезли лесной мусор. Также они построили часовню и оградили воинский мемориал.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и другим участникам дела.