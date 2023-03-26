Путин объяснил решение посетить Мариуполь

Путин рассказал, что хотел лично проверить ход восстановительных работ в Мариуполе и посетил там много объектов. Глава государства также признался, что не пристегивался, когда был за рулем в городе, из соображений безопасности

Владимир Путин за рулем во время своего визита в Мариуполь (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин рассказал о своей поездке в Мариуполь 19 марта: по его словам, она была рабочей и давно «назрела», нужно было посмотреть ход восстановительных работ в городе. Подробности посещения города глава государства сообщил журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», — сказал Путин.

Он отметил, что посетил разные объекты — жилые кварталы, объекты системы образования, в том числе университет, клинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), филармонию, парк с памятником героям Великой Отечественной войны и др.

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Путин рассказал и об общении с жителями города. По его словам, сначала он подумал, что это рабочие, хотел узнать у них, как идет строительство. Но потом оказалось, что это мариупольцы. Они пригласили главу государства посмотреть их квартиры, которые Путин назвал «хорошими» и «современными». По мнению президента, ЖК в Мариуполе не хуже, чем в Москве и Петербурге.

«Было важно почувствовать настроение людей», — заметил Путин.

На кадрах, опубликованных ранее, было видно, что глава государства во время поездки сам был за рулем. Он рассказал, что в автомобиле не использовал ремень безопасности: «в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины», пояснил Путин.

В Мариуполь глава государства прилетел на вертолете, перед этим он был в Севастополе. В поездке по городу Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который рассказал, что в город возвращаются жители, поскольку видят, как он восстанавливается. Хуснуллин сообщил также, что планируется сохранить облик центра города и реконструировать исторические здания, которые, как и весь город, пострадали во время военных действий.

Это была первая поездка президента в новые регионы. Мариуполь перешел под контроль России в мае прошлого года, а с сентября ДНР входит в состав страны.