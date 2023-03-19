Хуснуллин рассказал Путину о возвращении жителей Мариуполя в город

Жители Мариуполя начали возвращаться в город после благоустройства. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину во время его рабочей поездки по Мариуполю, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

«Вопрос номер один, который люди задают, это рабочие места. И народ стал возвращаться. Когда увидели, что идет восстановление, народ стал активно возвращаться. Рост населения», — сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что дороги в городе «уже более-менее» отремонтированы, сделаны светофоры, запустили движение городского транспорта — 110 автобусов уже в работе. «Если получится, то к лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», — добавил Хуснуллин.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. В ходе визита он осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями.

Мариуполь находится в Донецкой народной республике, которая вошла в состав России после референдумов в сентябре 2022 года, как и Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области. В ноябре 2022 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что глава государства посетит Донбасс, «когда придет время».

18 марта Путин приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе, его сопровождал губернатор города Михаил Развожаев. Позже он уточнил, что изначально все было запланировано к открытию центра по видеоконференции, но президент приехал в Севастополь «сам, за рулем».