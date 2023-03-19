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Песков анонсировал поручения Путина по вопросам от жителей Мариуполя

Песков: Путин поручит решить проблемы жителей Мариуполя
Мариуполь
Мариуполь (Фото: Николай Тришин / ТАСС)

Президент Владимир Путин даст поручения решить проблемы жителей Мариуполя, о которых они сообщили ему во время визита в город. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов. Президент даст поручения разобраться с ситуацией», — сказал Песков.

19 марта Путин посетил Мариуполь, где он осмотрел некоторые объекты и пообщался с жителями города. Его сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Хуснуллин доложил президенту о том, что жители Мариуполя начали возвращаться в город после благоустройства. По его словам, дороги в городе «уже более-менее» отремонтированы, сделаны светофоры, запущено движение городского транспорта.

Мариуполь находится в ДНР, которую Россия присоединила после референдумов в сентябре. Тогда же в состав страны вошли ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Это первая поездка Путина на новые территории.

Теги
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Дмитрий Песков Мариуполь ДНР жители Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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