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Хуснуллин сообщил Путину о планах сохранить облик центра Мариуполя

Хуснуллин: власти сохранят облик центра Мариуполя при восстановлении города

Власти Мариуполя решили сохранить облик центра при восстановлении, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину во время его поездки по городу. Кадры поездки показал телеканал «Россия 24».

«Сильно разбит центр. В центральной части — часть зданий, памятники. Долго думали: сносить, не сносить. Все-таки приняли решение сохранить, сделали сметную документацию по реконструкции», — сказал Хуснуллин.

По его словам, восстановительные работы фасадной части зданий в центре Мариуполя планируют завершить к концу этого года.

Путин совершил поездку в Мариуполь 19 марта, глава государства за рулем автомобиля объехал районы города и осмотрел некоторые объекты. Хуснуллин доложил президенту о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.

Мариуполь находится в ДНР, она вошла в состав России после референдумов в сентябре 2022 года наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Путин ранее не посещал новые регионы. В ноябре прошлого года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что президент посетит Донбасс, когда «придет время».

Теги
Персоны
Мариупль ДНР Марат Хуснуллин Владимир Путин восстановление Донбасса

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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