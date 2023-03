Эксперты RAND назвали сферы для сотрудничества России, США и Китая

Сфер, где намерения Вашингтона полностью совпадают с позициями Пекина и Москвы, немного, однако возможности для сотрудничества по ряду направлений есть в Афганистане, на Ближнем Востоке и даже в Европе, полагают аналитики RAND

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Эксперты американской исследовательской корпорации RAND опубликовали доклад о том, как Вашингтон может сотрудничать с Россией и Китаем в сфере безопасности. Их исследование под названием «Мало общего. Перспективы взаимодействия США с Китаем и США с Россией в области безопасности» (Little in Common. Prospects for U.S.-China and U.S.-Russia Security Cooperation) началось еще до пандемии COVID-19.

В работе эксперты опираются на Стратегию национальной обороны США 2018 года, согласно которой долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией — ключевой приоритет Пентагона. (В Стратегии 2022 года, опубликованной после начала полномасштабных боевых действий на Украине, Китай назван главным вызовом, поскольку это «единственная страна, у которой есть как намерение изменить международный порядок, так и растущие экономические, дипломатические, военные, технологические возможности сделать это»; Россия в Стратегии-2022 обозначена как страна, которая представляет острую угрозу национальным интересам США.)

Аналитики RAND пришли к выводу, что в условиях стратегического соперничества у трех стран очень узкое поле возможного сотрудничества — взаимодействие будет сводиться к тому, чтобы сделать это соперничество более безопасным. Препятствий для сотрудничества становится все больше, вбить клин между Россией и Китаем становится все труднее, а преимущества от взаимодействия в противовес соперничеству не перевешивают издержки, подчеркивают исследователи.

На основании программных документов и публичных заявлений в RAND выделили ключевые внешнеполитические цели Вашингтона и соотнесли их с интересами Пекина и Москвы. «Не стоит ждать от Китая и России, что они будут разделять цели США или помогать Соединенным Штатам их достигать, — говорится в докладе. — Поэтому исследователи оформили цели США в более общие направления, по которым двустороннее или трехстороннее сотрудничество выглядело бы более реалистично».

Эксперты RAND сконцентрировались на 22 двух вопросах национальной безопасности в трех сферах: Индо-Тихоокеанский регион; Европа и Ближний Восток; глобальные общественные блага. Потенциал сотрудничества аналитики оценивали по двум аспектам: насколько заявленные интересы Китая и России пересекаются с американскими; насколько тот или иной вопрос имеет принципиальное значение для этих государств — иначе говоря, насколько высоки ставки? Исходя из этого эксперты обозначили три вида потенциала сотрудничества — высокий, средний и низкий.

Индо-Тихоокеанский регион — потенциал низкий

В этом регионе общий потенциал сотрудничества низкий. Интересы США, Китая и России полностью совпадают только в вопросе денуклеаризации Северной Кореи, однако на практике достичь этой цели стороны не могут. «Пекин и Москва предпочитают денуклеаризации стабильность и склоняют США к уступкам по этому вопросу, отказавшись от требования обеспечить полную и необратимую денуклеаризацию, которая бы поддавалась верификации», — полагают аналитики. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится, поэтому США лучше сфокусироваться на таких краткосрочных целях, как сотрудничество с Китаем по северокорейскому ядерному оружию в случае, если режим КНДР падет. На Россию в этом вопросе эксперты ставку не делают.

Средний потенциал для сотрудничества в этом регионе у Вашингтона и Москвы в сфере борьбы с терроризмом и исламистами в Афганистане и Юго-Восточной Азии.

RAND выделяет и другие аспекты — поддержание мира в регионе, сохранение и продвижение региональных альянсов, стратегическое сотрудничество с Индонезией, Малайзией и Вьетнамом, урегулирование разногласий между Китаем и Тайванем, стратегическая ориентация Индии. И хотя по некоторым из них интересы стран совпадают, потенциал взаимодействия во всех этих сферах низкий.

Европа и Ближний Восток — потенциал выше

В этих регионах перспективы сотрудничества несколько лучше, чем в Индо-Тихоокеанском. Средний потенциал для взаимодействия как с Россией, так и с Китаем есть в таких сферах, как урегулирование арабо-израильского конфликта и противодействие Ирану и поддерживаемым им группировкам. Никто не заинтересован в том, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, отмечают аналитики, — Москва и Пекин прилагают усилия для сохранения иранской ядерной сделки; также в прошлом Россия обещала сдерживать иранские силы в Сирии.

Хотя нет единого взгляда на то, каким должно быть будущее Украины, США и Россия могут взаимодействовать в тактическом измерении — например, договариваться о том, как снизить интенсивность боевых действий, решать гуманитарные проблемы и удержать конфликт от большей эскалации. Конфликт не может быть решен без участия в этом России, резюмировали эксперты.

Общие вызовы миру — высокий потенциал

Аналитики сконцентрировались на восьми глобальных аспектах: свободный выход в космос, борьба с транснациональной преступностью, противодействие экстремистским организациям, поддержание глобальной стабильности, доступ к воздушным и морским ресурсам, предотвращение гонки ядерных вооружений, предотвращение милитаризации Арктики и поддержание открытого киберпространства. Здесь пространство для сотрудничества гораздо шире. При этом в поддержании глобальной стабильности потенциал взаимодействия США и Китая аналитики оценили как высокий.

«США, Китай и Россия поддерживают продвижение глобальной стабильности, но расходятся в том, какие средства для этого надо использовать, — уточняется в докладе. — США расценивают поддержку, которую Китай и Россия оказывают репрессивным режимам, как контрпродуктивную, в то время как Китай и Россия считают дестабилизирующим продвижение Штатами демократии и прав человека и военное вмешательство». Однако растущая роль Китая в миротворческой сфере может дать основания для сотрудничества.

«Глобальные общественные блага — Global Commons — это такие блага, без которых существование международной системы будет затруднено. Здесь важно взаимодействие международных игроков, — отметил в беседе с РБК глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Например, без России трудно обеспечить глобальную продовольственную безопасность, поскольку она один из ведущих поставщиков продовольствия на мировые рынки. Даже в нынешних условиях США готовы идти на уступки в том, что касается санкционных ограничений по российскому экспорту продовольствия и минеральных удобрений».

Еще одно глобальное благо — это контроль за изменениями климата. Поскольку США, Китай и Россия — одни из лидеров по выбросам парниковых газов, и в этой сфере сотрудничество неизбежно, уверен эксперт. Он видит возможность взаимодействия и в ряд других сфер — сотрудничество по Арктике, работа над единым пространством кибербезопасности, освоение космического пространства. Национальные программы могут быть успешными, но их эффективность будет ниже, чем если бы их реализовывали сообща, и чем раньше страны поймут, что такое сотрудничество необходимо, тем с меньшими потерями они смогут к нему прийти, резюмировал Кортунов.

Что мешает выстроить сотрудничество США, России и Китая

Эксперты RAND выделяют восемь препятствий на пути к такому сотрудничеству.

Взаимное недоверие стран.

Внутриполитические издержки — сближение по определенным вопросам может не найти отклик у внутренней аудитории.

Проблема определений — при обсуждении общих вопросов стороны могут использовать термины, под которыми понимают разные вещи.

Вовлеченность третьих сторон — соперникам важно учитывать интересы других игроков, чье согласие или участие влияет на успех совместных предприятий.

Взаимозависимость разных вопросов — темы, по которым сотрудничество реально, часто увязываются с вопросами, по которым взаимодействие невозможно.

Недостаток оперативного реагирования — стороны не торопятся решать вопросы, которыми могут заняться вместе.

Юридические ограничения.

Недостаток ресурсов — та или иная сторона может быть ограничена в возможностях, чтобы подключиться к решению общей проблемы.

«Для Соединенных Штатов один из ключевых геополитических вызовов — это одновременное взаимодействие с двумя великими державами-противниками», — отмечают аналитики. Один из положительных эффектов сотрудничества в том, что оно помогает выстроить доверительные отношения; однако, считают в RAND, такое взаимодействие, например, в сфере торговли неизбежно ведет к уступкам. Поэтому людям, принимающим решения в Вашингтоне, следует тщательно взвесить, в каких сферах им надо сотрудничать с тем или иным соперником, резюмировали аналитики.